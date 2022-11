Doelman Sinan Bolat en KVC Westerlo slikken tegen Union opnieuw een late tegentreffer (1-1): “We hadden een paar plaatsen hoger kunnen staan”

voetbal jupiler pro leagueVoor de tweede keer op rij heeft KVC Westerlo op het einde van de match nog belangrijke punten uit handen gegeven. Nadat STVV vorige week in het Kuipje de late gelijkmaker van De Cuyper meteen weer uitwiste, was het nu Union dat diep in blessuretijd nog de 1-1 scoorde.

Westerlo speelde zondagmiddag een aardige eerste helft in het Brusselse Dudenpark. De Kemphanen hielden gelijke tred met Union en op slag van rust prikte Lyle Foster zijn zesde treffer van het seizoen beheerst onder doelman Moris. Na de rust had Vaesen al vroeg de 0-2 kunnen scoren. Een dure misser, zo bleek achteraf. Sinan Bolat, die eerder vooral moest tussenkomen op corners en stilstaande fases, moest zich in blessuretijd alsnog gewonnen geven toen Nilsson door de buitenspelval glipte.

“Ik dook goed in zijn voeten, maar hij wist de bal nog net over mij te stiften”, aldus de doelman. “Dit smaakt opnieuw heel zuur. Vorige week gaven we het ook al weg in de laatste minuten. Had die tegentreffer nu in minuut 70 ofzo gevallen, hadden we achteraf misschien nog wel tevreden kunnen zijn met een gelijkspel. Nu geeft het toch weer een wrang gevoel.”

Karakter getoond

Westerlo was nochtans de evenknie van Union. Al werd na de rust misschien net iets te weinig gecreëerd? “Het was de bedoeling om zo goed mogelijk te profiteren van het balverlies bij Union”, aldus Bolat. “En dat plan werd goed uitgevoerd. We zijn heel goed aan de partij begonnen. We hebben zelfs voldoende kansen gehad om de match dood te doen, maar zolang die tweede treffer niet valt, weet je dat het nog moeilijk gaat worden. Zeker tegen Union, dat zowel individueel als qua team enorm veel kwaliteiten heeft. Dat we in de tweede helft achteruit moesten, is normaal. Jammer dat we onszelf uiteindelijk niet beloond hebben, maar ik denk dat we best wel fier mogen zijn op deze prestatie. Iedereen heeft het nodige karakter getoond en er werd voor elke meter gestreden.”

Punten weggegeven

Het was niet de eerste keer dit seizoen dat Westerlo het nog uit handen gaf? “Inderdaad”, beseft Bolat. “In Mechelen, thuis tegen Eupen, Seraing en STVV. En nu dus ook weer op Union. Als je die punten optelt, hadden we inderdaad een paar plaatsen hoger kunnen staan. Maar goed, dat is voetbal. We blijven het nog altijd week per week bekijken. We maken ons nu op voor het bekerduel van woensdag tegen Genk, zaterdag komt Oostende nog over de vloer en dan mogen we even genieten van een tijdje welverdiende rust.”