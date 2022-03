Doelman Senne De Fré (22) verlaat Hoogstraten voor Turnhout: “Het is tijd om te spelen”

voetbal derde nationale BMet Senne De Fré heeft Turnhout een vervanger gevonden voor Wim Horsten , die na dit seizoen een punt zet achter zijn carrière. De 22-jarige keeper komt over van tweedenationaler Hoogstraten, waar hij sinds 2019 tweede doelman is.

Turnhout heeft niet lang moeten zoeken naar een opvolger voor de afscheidnemende Horsten. “Het is niet alleen vlakbij de deur”, vertelt De Fré, die in Lille woont. “Ik heb in de jeugd ook een drietal jaar bij Turnhout gespeeld, waardoor ik er nog verschillende jongens ken. Bovendien hebben ze een heel mooi toekomstproject voor ogen. Anderzijds besef ik wel dat me een heel zware erfenis te wachten staat, want het zal niet evident worden in de voetsporen te treden van een boegbeeld als Wim Horsten.”

Nooit echt kans gekregen

De Fré trekt dus na drie jaar de deur achter zich dicht bij Hoogstraten. “Ik ben 22, waardoor het tijd is om te spelen en met de komst van Wim Kustermans (momenteel aan de slag bij Dessel, red.) was die kans volgend seizoen opnieuw bijzonder klein. Ik zat er dus een beetje vast. In de drie jaar dat ik er nu zit heb ik, naast een paar bekermatchen, bijvoorbeeld maar één keer mijn kans gekregen in de competitie. Dat vind ik eerlijk gezegd wel een beetje jammer. Al kan ik voor de rest geen verkeerd woord zeggen over Hoogstraten.”

Afscheid nemen met titel

De Fré komt ook nog een keer terug op de derde Hoogstraatse competitienederlaag van het seizoen afgelopen weekend thuis tegen Eendracht Aalst. “Ondanks een prima openingskwartier van ons kwam Aalst op een diefje 0-1 voor en nadien plooiden de bezoekers massaal terug. Dat maakte het bijzonder moeilijk om een opening te vinden. We hebben uiteindelijk nog wel een paar kansjes gehad en een punt was ook zeker verdiend geweest, maar meer dan dat zat er niet in. Gelukkig verloor Lyra-Lierse ook, waardoor onze vrij comfortabele voorsprong van zeven punten intact blijft. Ik hoop in elk geval mijn periode hier in schoonheid te kunnen afsluiten met de titel en als het even kan, zou ik ook nog graag minstens één match in doel staan als soort van afscheidswedstrijd.”

