Doelman Roncaglio bezorgt RSCA Futsal met twee doelpunten de zege tegen Hasselt: “Mijn shot is een wapen voor de club”

Anderlecht moest het stellen zonder de geblesseerden Rescia, Roninho en Cristiano. Edu kreeg effectief zijn eerste speelminuten na zijn blessure. Hasselt beschikte door omstandigheden over slechts vijf kernspelers. Die werden aangevuld met de volledige beloftenploeg. Het dient gezegd dat de bezoekers moedig aan de partij begonnen. Hoewel men zich nauwelijks dichter op de eigen doellijn kon ingraven, kregen ze de eerste drie goede kansen. Fits opende met een stifter de score. Twee minuten later pakte doelman Roncaglio uit met een eerste loeier: 2-0. Fits, Roncaglio, Tomic en Diogo diepten de voorsprong verder uit. RSCA hoefde er niet eens geweldig voor te spelen. Opmerkelijk gegeven: doelman Roncaglio was met twee doelpunten … topschutter van zijn ploeg! “Na tien seconden kon ik al eens uitpakken met een stevig schot. Hasselt recupereerde echter snel de bal, wat voor een gevaarlijke tegenstoot zorgde. Enkele minuten later was het dan toch raak. Uiteindelijk lukte ik nog een tweede treffer. Meevoetballen behoort nu eenmaal tot mijn spel. Ik ben ermee opgegroeid. In Europa zie ik slechts een handvol keepers die aanvallend meespelen. Mijn shot is een wapen voor de club.”