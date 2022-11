Doelman Otte (Olsa Brakel) reageert bijzonder ontgoocheld na puntendeling tegen jeugdig Oudenaarde: “Voor spiegel gaan staan”

Voetbal Tweede nationale ASpanning troef in de enige nog overgebleven derby van de Vlaamse Ardennen. Een jeugdig Oudenaarde toonde zich minste de evenknie van een mak en vooral weinig creatief Olsa Brakel. Van Eerstvelde opende dan wel de score voor de thuisploeg, maar de gelijkmaker van Mezine was niet eens onverdiend. Zelfs tegen tien strijdende Oudenaardse jonge krijgers toonde Olsa zich amper gevaarlijk.

Een aardig volgelopen Stephan Van den Berghe-stadion zag in deze derby een studieronde van een dik kwartier. Na doorsteken van Thissen zorgde Ndefe voor de eerste Brakelse prik. Aan de overkant werd een voorzetschot van Herreweghe in corner geduwd. Nadat even voor het half uur iedereen bij Brakel om een strafschop schreeuwde na een duwfout op Barrezeele moest Otte een supersave uit zijn mouwen toveren na inzenden van Mezine. Het Brakelse sluitstuk toonde meteen nadien weer zijn klasse na geklungel in de thuisverdediging. Demets vond de vuisten van Otte. De Oudenaardse flankaanvaller knalde even later tegen de kruising. Met de rust in zicht vond Van Eerstvelde zijn moment gekomen. Zijn grondscherend schot werd eerst nog uit doel geranseld door Verbrugge, maar tegen een knal in de kruising had de bezoekende doelman geen verhaal.

Eenzelfde spelbeeld na de rust met veel middenveldspel. Otte hield opnieuw zijn ploeg recht na een kopbal Van Herreweghe. Met nog een dik kwartier te gaan, raakte een indraaiende vrije trap de kruim van Mezine en dit keer was Otte wel geklopt. Diezelfde Mezine werd enkel minuten later met rood uitgesloten na een elleboogstoot. Olsa kreeg nog een kans via Van Eerstvelde, maar dit keer stond Verbrugge pal.

Oudenaarde vierde het punt als een zege en ook coach Leleu was trots op zijn jonge krijgers. “Doordat we heel wat sterkhouders moesten missen, bracht ik een jonge ploeg tussen de lijnen. Ik kan enkel fier zijn op wat we presteerden. Mits wat geluk zat er zelfs meer in voor ons, want we treffen twee keer het doelhout”, aldus Leleu.

Te weinig

Veel minder vreugde kwam er uit de Brakelse kleedkamer waar het stevig stormde. Thuisdoelman Jasper Otte kon de ontgoocheling niet verbijten. “Het wordt tijd om voor de spiegel te gaan staan en eindelijk eens wat verantwoordelijkheid te nemen. Met alle respect, maar we spelen vandaag tegen een veredeld B-elftal. Nadat Oudenaarde met z’n tienen kwam te staan, voetballen we amper één kans bij elkaar. We brengen opnieuw veel te weinig en dat is niet de eerste keer dit seizoen”, gaf Otte toe.

Olsa Brakel: Otte, Desmet, Barrezeele, Ndefe, Habbas, Nelis (52’ Capelleman), Thissen, Van Eerstvelde, Makonga, Bogaert, Lambrecht.

KSV Oudenaarde: Verbrugge, Van De Wiel, Gallo, Heirwegh, Demets (89’Lagache), Mezine, Vandenheede, Van Herreweghe, Decuypere, Van Wambeke (62’ Van Meenen), Mestdagh.

Doelpunten: 42’ Van Eerstvelde (1-0), 72’ Mezine (1-1).

Geel: Beerens, Van Herreweghe, Ndefe.

Rood: 74’ Mezine