Doelman Nick Adriaensen trekt met Vorselaar naar De Kempen: “De komende weken worden cruciaal”

In het klassement van eerste provinciale, is in de onderste regionen nog alles mogelijk. Al wordt het voor de ploegen die in de kelder staan een kwestie om de echte voeling met de middenmoot niet te verliezen. Eén van die teams is Vorselaar, dat in de heenronde niet gespaard bleef van kwetsuren.

“We hebben de voorbije weken getoond dat we kwaliteit in huis hebben”, zegt Nick Adriaensen. “De kloof met de middenmoot is niet groot, maar het is nu onze taak om die beperkt te houden en als het kan te verkleinen. Op dat vlak is het belangrijk om de evolutie in derde nationale B in het oog te houden. In de hoop dat daar weinig of geen Antwerpse ploegen degraderen. Ik verwacht toch dat we rond de twaalfde plaats gaan moeten eindigen om helemaal zeker te zijn.”

Derby

De trip van Vorselaar naar Tielen, waar de thuishaven van De Kempen is gevestigd, is de kortste die de geel-zwarten dit seizoen moeten overbruggen. “Het is de meest speciale wedstrijd van het seizoen”, geeft het Vorselaarse sluitstuk toe. “Er wordt meer over gepraat dat in de aanloop naar een andere partij. De meeste spelers kennen mekaar. De Kempen heeft de voorbije weken aangetoond dat het een ploeg is die tot de subtop behoort. Daar ligt voor ons de uitdaging.”

Midweek

Voor Vorselaar breekt er bovendien een belangrijke periode aan. In een periode van pakweg zes dagen zal het team van trainer Diewert Alaerts een stuk wijzer zijn. Dat heeft te maken met de midweekwedstrijd van woensdag 8 februari tegen Antonia.

“Ik vind het jammer dat we het uitgestelde duel van vorig weekend op een woensdagavond moeten spelen”, zegt Adriaensen. “Vooral omdat we de week nadien een vrij weekend hebben. Met Zoersel, Antonia en Herselt staan we de eerste week van februari voor een drieluik dat mogelijk bepalend kan zijn.”