Doelman Nacho Miras zaterdag met SK Deinze naar SL 16: “We moeten nog acht finales spelen”

Voetbal Challenger Pro LeagueSL 16, de beloften van Standard, is de volgende hindernis van SK Deinze op weg naar een vaste stek in de top zes. Een partij die zaterdag om 16 uur op Sclessin wordt gespeeld. Doelman Nacho Miras gaat op zoek naar zijn vierde clean sheet.

Na de 2-1-thuiszege tegen Lierse Kempenzonen was iedere aanwezige blij dat hij de goal van Nils Schouterden live zag. Vanuit de middencirkel trapte de bezoeker de bal over het hoofd van doelman Miras. Prachtige goal, maar daar denkt de Spaanse keeper zonder twijfel anders over.

“Als speler wil je vanop zo’n afstand altijd scoren”, beseft de 25-jarige Miras. “Van zo ver geklopt worden was voor mij minder leuk. Eerlijk gezegd, toen ik zag dat hij het met een verre trap ging proberen besefte ik onmiddellijk dat het voor mij nog moeilijk zou zijn om die bal te keren. Trainer Marc Grosjean vraagt mij om zo hoog mogelijk te spelen. Daar voel ik me heel comfortabel bij. De bal houden als het kan, geen onnodige risico’s nemen, hoog spelen, communicatief zijn, spelen als een leider, dat zijn zowat de zaken die de coach mij vraagt. Gekke dingen vragen ze niet. En het is niet omdat ik vorige zondag van ver werd verslagen dat ik anders ga beginnen spelen. Ook zaterdag ga ik, als het kan, hoog spelen, maar zonder overmoedig te zijn.”

Extra vertrouwen

Tegen de Pallieters speelde Miras in de slotseconden nog een hoofdrol. Een doelpunt van de bezoekers werd afgekeurd omwille van een fout op de Deinse keeper. “Een terechte beslissing van de scheidsrechter”, benadrukt Miras. “Die speler van Lierse ziet mij komen en springt tegen mij. Waardoor hij het mij moeilijk maakte om de bal te pakken. De scheidsrechter reageerde ook bliksemsnel. Hij zag dat die bezoekende speler mij op een foutieve manier belette de bal te spelen.”

Die punten staan op de tabellen. Waardoor SK Deinze weer uitzicht heeft op de nacompetitie voor promotie naar 1A. Zaterdag kunnen de oranjehemden SL 16 op vijf punten zetten. “Vorig weekeinde boekten de beloften van Standard in Virton een hele belangrijke overwinning”, weet Miras. “Zij zullen vertrouwen getankt hebben, maar wij ook. De lijn van de voorbije matchen moeten we nu doortrekken. We moeten nog acht finales spelen.”

