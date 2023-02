Doelman Martin Vandervorst pakt gouden punt voor Pepingen-Halle in Tongeren

Een 0-0-gelijkspel kan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Bij Pepingen-Halle werd de puntendeling omarmd als een kleine overwinning. Trainer Patrick De Vogelaere stelt dat de bal ook eens in het voordeel mag rollen. “De voorbije twee matchen gaven we een zekere overwinning in de laatste minuten volledig uit handen. Het gevolg was een onverdiende nul op zes. Nu voelt het gelijkspel aan als een kleine overwinning. Ik geef eerlijk toe dat doelman Martin Vandervorst ons enkele keren echt in de match heeft gehouden. Tot drie keer toe kon een tegenstander alleen voor onze keeper opduiken. Telkens redde hij puik. Daarnaast had hij nog enkele goede parades in huis. De organisatie klopte en we bleven deze keer wel bij de les tot de laatste minuut.”

Goed weggekomen

Patrick De Vogelaere geeft eerlijk toe dat Pepingen-Halle goed is weggekomen in Tongeren. “We hebben twee, drie goede kansen gekregen, maar de Limburgers zorgden voor veel meer dreiging. Voor ons was het belangrijk dat we niet puntenloos huiswaarts keerden. Onze rechtstreekse concurrenten pakten punten. Lebbeke en Turnhout wonnen, City Pirates sleepte een gelijkspel uit de brand. Bij een nederlaag waren we de verliezer van het weekend. Nu blijven we wel onderaan staan, maar we hebben ons lot nog altijd in eigen handen. Er moeten nog elf competitiematchen worden afgewerkt. Als we telkens hetzelfde resultaat neerzetten als onze directe concurrenten, zit het goed. In die elf matchen nemen we het nog op tegen Lebbeke (uit op 4/3, red.), City Pirates (thuis op 23/4, red.) en Turnhout (uit op 2/4, red.). Ik hoef er geen tekening bij te maken dat die matchen uitermate belangrijk zullen worden voor ons, maar laten we ons eerst concentreren op de eerstkomende opdracht zondag thuis tegen Belisia.”