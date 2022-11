Doelman Leo Cascio (Belisia): “Ook op Lille willen wij dezelfde gretigheid tonen”

Dat het Bilzerse sluitstuk weer bijna helemaal de oude is, bewees hij afgelopen zondag tegen Diegem nog met enkele gevatte tussenkomsten. “Dat is ook mijn taak binnen het team. Voorts probeer ik de jongens voor me zou goed mogelijk te coachen en je merkt dat die samenwerking ook voor stabiliteit zorgt. Toch de fundamenten, waarmee je elke wedstrijd instapt. Zoals onze staf het zo vaak zegt, is zelf de nul houden een eerste stap op weg naar een mogelijke driepunter. Zege die we ook zaterdagavond zullen nastreven op Lille. In deze reeks is het zaak om zo regelmatig mogelijk voor de dag te komen. Ieder team kan van elke tegenstander winnen, waardoor alles kort bij mekaar blijft kitten. We hadden een wat mindere periode en toch bekleden we nog steeds de vierde plaats. Om maar aan te geven dat het verschil tussen de teams niet groot is”, vervolgt Cascio.