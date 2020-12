Doelman Lennart Ghijsens van Sporting Hasselt is blij met herstart, maar zit nog met de angst of het seizoen kan uitgespeeld worden

voetbal tweede nationale B De kogel is door de kerk. De crisiscel van de KBVB nam de beslissing om de competitie in het amateurvoetbal te hernemen in het weekend van Valentijn. Er zal gespeeld worden met open kantines, maar slechts één heenronde en met stijgers en dalers. De klasrijke doelman Lennart Ghijsens (25) van Sporting Hasselt was blij toen hij het bericht op onze site kon lezen.

“Iedereen bij Sporting Hasselt is dolblij dat we binnen enkele maanden weer kunnen voetballen. Al blijf ik nog met de angst zitten of we het seizoen al dan niet volledig kunnen afwerken. Ook al zijn het maar vijftien wedstrijden. Het vaccin is op de markt, maar voordat iedereen de nodige spuiten heeft gekregen, zitten we waarschijnlijk een half jaar verder. Voorzichtig blijven is de boodschap. Hopelijk zal iedereen zijn gezond verstand gebruiken tijdens de feestdagen, want de mensen zijn corona beu.”

Hoe spendeerde je je tijd zonder voetbal?

“Ik werk als kinesist op zelfstandige basis samen met een collega in Tienen. Een drukke praktijk en zonder voetbal ging ik automatisch nog meer tijd in mijn werk steken. We kregen wel van onze coach Broeckx een trainingsschema mee. We mochten zelf beslissen of we op die manier onze conditie gingen onderhouden. De staf deed regelmatig controle en iedereen zijn algemene conditie is op peil. Voor mijzelf ging het de laatste paar weken wat minder. Bij het lopen had ik last van mijn knie, maar bij de herstart zal ik weer volledig in orde zijn. Natuurlijk missen we wedstrijdritme, maar dat is voor de andere ploegen ook zo.”

Wat is jouw mening over de beslissing om met stijgers en dalers te werken na een halve competitie?

“Tja, dat is een dubbel gevoel. Als ik eerlijk moet zijn, is het voor mij vooral belangrijk dat ik weer tussen de palen kan postvatten. Een leven zonder voetbal is een groot verlies voor mij. Ik kan mij ook inbeelden dat de clubs die onderaan staan niet happy zullen zijn met deze beslissing. Was het niet beter geweest dat we speelden om weer fit te geraken en voor het plezier? Want ik stel mij toch vragen met al die blessures die de spelers kunnen oplopen, na twee maanden zonder contactsport.”

“Natuurlijk zijn er ook altijd clubs die hieruit kunnen voordeel halen. Sporting Hasselt nam een schitterende start met tien op twaalf. Als we bij de herstart opnieuw sterk uit de startblokken kunnen schieten, is de kans op promotie vrij groot. Ik heb nog de ambitie om een stap hogerop te zetten. Liefst met Hasselt, want ik voel mij hier als een vis in het water. De club zal zeker de weerslag van corona financieel voelen, maar onze nieuwe accommodatie is prachtig en straalt toch de ambities van de club uit,” besluit Truienaar Ghijsens.

Lees ook: dossier herstart voetbalcompetitie