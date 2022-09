Doelman Kevin Degrande (WS Lauwe) kijkt uit naar de derby op RC Lauwe: “Het is er klein maar gezellig om daar te spelen”

VOETBAL EERSTE PROVINCIALEWS Lauwe maakt zich op voor de derby zaterdagavond op RC Lauwe. Het team van trainer Maxim Vandamme ambieert een plaats in de top vijf maar is begonnen met slechts één op zes. “Tegen evenwel niet van de minste ploegen”, reageert de ervaren doelman en aanvoerder Kevin Degrande.

“Op SV Diksmuide speelden we gelijk tegen een goede ploeg. Ik ben verwonderd dat ze vorig weekend verloren op SV Veurne. Zondag thuis tegen SC Blankenberge verloren we tegen een titelfavoriet. We speelden een mindere match. Wat kan gebeuren.”

“De derby tegen Racing Lauwe willen we sowieso winnen. Zij ook natuurlijk. Het is ondertussen al wel de zoveelste derby maar dat leeft nog altijd. Iedereen weet dat we zeker die twee wedstrijden tegen de Rassing moeten winnen. Ik ken er heel wat spelers. Doelman Jordy Mervilde, Simon Verhelst en noem maar op. Trainer Angelo Vanheuverbeke en zijn assistent Swiftnick Verbrugghe hebben hier nog gespeeld.”

De reeks telt nogal wat nieuwe ploegen. “Wat het geestig maakt, het zijn andere verplaatsingen en we spelen op andere terreinen”, zegt Kevin Degrande. “Is het voor de rest tegen dezelfde ploegen, dan verandert het overal zodanig veel van spelers en maakt dat het ook anders.”

RC Lauwe speelt in het stadion Eric Vandemoortele op een klein terrein. “Ik zou niet gaan beweren dat dit voor ons een nadeel is want het is de zoveelste derby en kennen we het terrein”, zegt de goalie. “Het is er klein maar gezellig om daar te spelen. Ik kan niet zeggen dat ik niet graag speel op de Rassing.”

Laatste seizoen

De ex-doelman van onder meer KSCT Menen, SV Rumbeke en Zwevegem Sport is bij de Wietstar bezig aan zijn allerlaatste seizoen. “Ik ben 38 jaar en heb laten weten dat ik ga stoppen”, klinkt het. “Hopelijk wordt het een seizoen zonder blessures.”

Lennert Vansteenkiste en Arend Callewaert zijn nieuw bij geel-zwart en nemen het in de derby op tegen hun ex-ploeg.

Nog dit. Op Voetbal Vlaanderen staat vermeld dat Kevin Degrande zondag na vijf minuten scoorde maar dat klopt niet. “Het zou anders een wereldgoal zijn geweest”, lacht de doelman. “Neen, het was Kevin Bostyn die de score opende.”

Eerste provinciale RC Lauwe-WS Lauwe zaterdag om 18.30 uur

