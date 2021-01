Doelman Julien Van Volcem vindt nieuwe uitdaging bij eersteprovincialer FC Meulebeke

Julien Van Volcem is aan zijn derde seizoen als tweede doelman van eerstenationaler Winkel Sport bezig. “Winkel is een heel toffe en gezellige club maar ik bleef achtereenvolgens de doublure van Sven Dhoest, Stefan Roef en nu Arne Galens”, stelt de jonge doelman. “Ik ben aan een leeftijd gekomen dat het begint te kriebelen om ergens als vaste keeper te fungeren en bij Winkel kreeg ik naar mijn mening soms te weinig speelgelegenheid. Vandaar dat ik uitkeek naar een club waar ik als eerste doelman kon uitkomen. FC Meulebeke nam recent met mij contact op in hun zoektocht naar een nieuwe doelman. Daan Ronse verlaat immers op het einde van het seizoen de club en koos voor Zottegem om wat dichter bij huis te kunnen spelen. Daan is uiteraard een icoon geworden op Ter Borcht zodat het voor mij zeker geen makkelijke taak wordt om hem straks te vervangen. Ik kijk alvast al uit naar die nieuwe uitdaging.”

Van eerste nationale naar eerste provinciale

“Qua niveau zal er uiteraard een groot verschil zijn. Met Winkel spelen we nu al ons tweede seizoen in eerste nationale zodat FC Meulebeke als eersteprovincialer voor mij toch enkele sportieve stappen achteruit is. Geen probleem echter want ik wil vooral aan spelen toekomen en die garanties heb ik bij Meulebeke veel meer. Mooie perspectieven dus en ik kijk ook uit om met coach Nigel Smith samen te werken. Ik ken hem niet zo goed maar ik hoor alleen maar positieve commentaren over hem. FC Meulebeke staat overigens ook bekend als een gezellige en familiale club en beschikt ook over een heel mooie accommodatie.”