Doelman Juliaan Laverge (Rupel Boom) kwam met de schrik (en 11 hechtingen) vrij na botsing: “De coach beslist, maar ik voel me speelklaar”

voetbal eerste nationaleJuliaan Laverge kreeg vorig weekend voor het eerst sinds 18 september nog eens zijn kans in doel bij Rupel Boom nadat hij zijn plaats verloor aan Senne Vits. Lang duurde de terugkeer echter niet, want een kwartier ver in de wedstrijd tegen Winkel Sport kwam de 22-jarige Kortrijkzaan zwaar in botsing met tegenstander Dewaegemaeker en ploegmaat Vervoort. Die laatste liep daarbij een oogkasbreuk op, Laverge kwam er vanaf met ‘maar’ elf hechtingen. De 0-3-zege in Winkel maakte hij niet geheel bewust mee, maar komend weekend wil de goalie al te graag opnieuw deel uitmaken van basiself wanneer de Steenbakkers Jong Charleroi ontvangen.

“Als de coach me klaar acht om te spelen, zal ik klaar zijn”, aldus Laverge die woensdag weer op het trainingsveld verscheen. “Is dat niet zo, dan zal hij voor Senne (Vits red.) kiezen. Zo gaat dat in het voetbal. Op die keuze heb ik geen vat. Of het een risico is? Volgens de dokters is dat er alleen als ik opnieuw contact zou maken op de plaats van de hechtingen. Als die wonde open springt, zijn we weer bij af natuurlijk. Maar in het algemeen voel ik me goed. Rond mijn oog is er nog een lichte zwelling en de hoofdpijn ebt geleidelijk aan weg. Op training hebben we de duels nog zoveel mogelijk vermeden, dat lijkt me logisch, maar voor het overige kon ik alles meedoen.”

Zwart voor de ogen

Afwachten dus of Laverge zaterdag tussen de palen staat, maar wat is er blijven hangen van die korte rentree, vroegen we ons af? “Ik herinner me balverlies en een voorzet die vertrok”, zegt hij. “Ik was sneller op de bal en bokste hem weg, maar daarop knalden we met z’n drieën op elkaar. ‘Jona’ (Jonathan Vervoort red.) en ik gingen hoofd tegen hoofd, terwijl ‘DJ’ (Winkel-aanvaller Dirk Jan Dewaegemaeker red.), een goede vriend van mij trouwens, in de sandwich zat. Een enorme klap en daarna was het toch even zwart voor mijn ogen. Toen ik naar mijn handschoenen keek, zag ik bloed en wist ik meteen dat het niet goed was, maar blijkbaar zou ik toch tegen de kine hebben gezegd dat ik wilde verder spelen. Dat kon natuurlijk niet en dus vroeg ik Momar (Gadji red.) om te winnen.”

Zege geen verrassing

En zo geschiedde. “Dat de groep die wedstrijd met 0-3 won was zeker een troost. Vooral als je dan nadien hoort dat ze die zege aan ‘Jona’ en mezelf opdroegen. Dat ze er in slaagden om overtuigend te winnen, verraste me dan weer niet. De groep hangt echt goed aan elkaar en we zijn op de goede weg. De driepunter was ook nodig, maar het vervolg tegen Jong Charleroi is minstens even belangrijk. “

Een vervolg met of zonder Laverge in doel, het is een knoop die pas in laatste instantie zal worden doorgehakt. Hoe dan ook komt de blessure op een slecht moment voor de doelman, net nu hij weer zijn kans kreeg. “Het is om door de grond te zakken”, besluit hij. “Na Mandel United werd ik, hoewel ik me weinig kon verwijten, het kind van de rekening en besloot de coach (Demets red.) toen om te wisselen. Ik kon dat alleen maar aanvaarden en in tussentijd keihard werken om een nieuwe kans af te dwingen. Trainer Pilotte vertelde me vorige donderdag dat ik deze nieuwe kans verdiende en ik zat ook meteen goed in de match door enkele ballen goed te klemmen. Zonde dat dit gebeurde, maar het hoort bij het voetbal. Het had ook erger kunnen zijn.”

Kort

Behalve Laverge zijn ook Thuys en Neral twijfelachtig. Vervoort wordt pas na de winterstop terug verwacht en zal dan met een masker aantreden. Buyl raakt speelklaar.

