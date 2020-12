Doelman Jorn Brondeel uit Wetteren geniet van onverwachte rol als titularis bij Nederlandse Willem II: “Elke kans ten volle grijpen”

VOETBALHet kan verkeren. Een half jaar geleden was Jorn Brondeel (27), mede door blessures, in de anonimiteit verzeild geraakt als reservedoelman bij FC Twente. Nu staat de Wetteraar al enkele weken in de basis bij Willem II uit de Nederlandse Eredivisie. En of hij ervan geniet. “Ik wil deze kans ten volle grijpen.”

Jorn Brondeel genoot zijn jeugdopleiding bij Lokeren en Zulte Waregem, maar maakte zijn profdebuut bij Antwerp, toen nog in tweede klasse. Daarna keepte de Wetteraar twee seizoenen bij Lierse, waar hij een eerste keer met Harald Wapenaar, de huidige keeperstrainer van Willem II, samenwerkte. In de zomer van 2016 maakte Brondeel de overstap naar Nederland. Na een sterk anderhalf jaar bij NAC Breda volgde een verhuis naar FC Twente. In Enschede verging het Brondeel minder goed. Na een behoorlijk eerste seizoen kwam de goalie er, mede door blessures, op de bank terecht.

Ook afgelopen zomer leek Brondeel zich weer te moeten opmaken voor een moeilijk voetbaljaar, maar Willem II bood een enigszins verrassende uitweg in volle coronacrisis. “Twente sloeg op budgettair vlak een nieuwe weg in”, aldus Brondeel. ”Ze trokken de kaart van de jeugd en er mocht een doelman vertrekken. Ik had al snel begrepen dat ik dat zou zijn.”

“Waar ze elders open kaart zouden spelen en kortaf zouden zeggen ‘je weegt op het budget, je moet vertrekken’, ging het er bij Twente wel veel gematigder aan toe. Mocht ik geen nieuwe club gevonden hebben, zou ik er ook mijn contract gewoon kunnen uitdoen. Maar ik had geen vooruitzichten op speelminuten en ook geen perspectieven wat geïnteresseerde clubs betreft. Het grootste probleem was dat ik amper had gespeeld en elders amper op de radar stond. Er gingen een aantal weken voorbij en toen belde Harald Wapenaar.”

Quote Ik had bij Twente kunnen blijven en verder wegzakken in de anonimi­teit, maar in plaats daarvan nam ik mijn carrière in eigen handen en koos ik voor de moeilijk­ste optie Jorn Brondeel

“Ik kende hem al van bij Lierse en het contact met Willem II voelde meteen goed. Ik was oprecht blij met de transfer. Willem II is tenslotte al jaren een stabiele club, die ook op sportief vlak goed presteerde. Tot dusver heb ik helemaal nog geen spijt van mijn keuze. Ik had ook bij Twente kunnen blijven en verder wegzakken in de anonimiteit, maar in plaats daarvan nam ik mijn carrière in eigen handen en koos ik voor de moeilijkste optie.”

Onverwachte kans

“Wat de concurrentiestrijd betrof wist ik meteen waar ik aan begon. Robbin Ruiter was bij Willem II eerste doelman en omdat ik vrij laat aankwam, kon ik in eerste instantie rustig wennen aan de nieuwe omgeving en ploegmaats. Ik begon het seizoen dus op de bank. Op 24 oktober raakte Ruiter echter geblesseerd en sindsdien sta ik in de basis. Zo kreeg ik mijn kans sneller dan verwacht. Deze wedstrijden zijn bonus.”

“Of ik weer naar de bank verhuis als Ruiter fit is? Daar is niet over gesproken en dat moet men mij ook niet vertellen”, gaat Brondeel voort. “Speculeren heeft geen zin, het zijn de resultaten die voor zich moeten spreken. En uiteindelijk verandert het ook niets aan mijn ingesteldheid. Als ik blijf staan, moet ik hard werken om die positie vast te houden. Ga ik er uit, dan moet ik hetzelfde doen om mezelf weer in de ploeg te knokken.”

Sputterende motor

Willem II staat na tien speeldagen veertiende (op achttien ploegen) in de Nederlandse hoogste klasse met acht punten. “De resultaten zitten op dit moment niet mee, dat klopt. Net omdat het de voorbije jaren zo goed ging, had iedereen er meer van verwacht. Het voordeel is wel dat de kern nagenoeg dezelfde bleef en dat we weten wat we kunnen. Het is alleen een kwestie van tijd voor de motor weer zal aanslaan en naar dat moment werken we toe”, aldus nog Brondeel. “Tegen Venlo boekten we al een belangrijke zege en vorig weekend hoefden we niet te verliezen tegen Groningen, maar gebeurde het, ondanks een typische 0-0-match, toch. Zonde en het maakt het duel van dit weekend tegen Fortuna Sittard (de voorlaatste, red.) alleen maar belangrijker. We moeten winnen om niet dieper weg te zakken en zicht te houden op de middenmoot.”

Quote Over de concurren­tie­strijd maak ik me echt niet druk. Ik wil nu vooral genieten van het feit dat ik weer voetballer ben. Jorn Brondeel

“Onze ambitie ligt nog steeds zo hoog mogelijk, maar de komende maanden moet blijken waar dat precies is. Ikzelf wil vooral zoveel mogelijk spelen en als het kan, me een paar keer onderscheiden met een goed resultaat tot gevolg. Over de concurrentiestrijd maak ik me echt niet druk. Ik wil nu vooral genieten van het feit dat ik weer voetballer ben”, besluit Brondeel. “Het moet van 2017 geleden zijn dat ik nog vier of vijf wedstrijden na mekaar in doel stond. Als keeper krijg je niet de kans om je te bewijzen tijdens invalbeurten van een kwartier, dus ik moet deze kans ten volle grijpen.”