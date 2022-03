Doelman Jordi Belin en Patro Eisden zijn klaar voor competitie-eindspurt: “Het worden nog zes moeilijke finales”

De strijd voor een plaats in de eindronde in eerste nationale woedt in alle hevigheid. Met nog zes speelweken te gaan, lijken nog een vijftal ploegen in aanmerking te komen voor vier eindrondeplaatsen. Patro Eisden bezet momenteel de derde stek, maar telt slechts drie punten voorsprong op achtervolgers Luik en Charleroi die ieder nog een inhaalwedstrijd te goed hebben. Spanning troef in deze reeks.

Patro Eisden reist zondag af naar Ruppel Boom. Deze ploeg zit met vier nederlagen in zes wedstrijden in een mindere periode en staat op een barrageplaats. Een gelegenheid voor de Maaslanders om het puntenaandeel op te krikken en een kloofje te slaan met de concurrenten.

Geen gemakkelijke wedstrijden

“Niet te snel van stapel lopen”, onderbreekt Eisdens doelman Jordi Belin. “In het huidig stadium van de competities worden er geen cadeaus uitgedeeld. Confrontaties tegen staartploegen zijn soms moeilijker dan wedstrijden tegen ploegen uit de kop van de rangschikking. Rupel Boom mag vier wedstrijden van de laatste zes speeldagen verloren hebben, het verschil was telkens bijzonder klein: viermaal 1-0. We zijn dus best op ons hoede en zullen hen zeker niet onderschatten.”

In het slot van de competitie treffen jullie nog drie Waalse team, waarvan Charleroi en Luik nog meedingen voor een plaats in de Play-Offs. De druk om bij die top vier te zijn, moet enorm zijn? “Ik ben rustig van nature uit en kan best met die druk leven. Wij proberen ons best te doen en zoveel mogelijk punten te pakken. Natuurlijk willen we meestrijden in die eindronde. Maar elke wedstrijd zal er genokt moeten worden. Er wachten ons nog zes finales om die Play-Off te halen. Moest dit lukken, zou dit schitterend zijn. Voor het seizoen had niemand dit durven dromen. En als je dan even verder kijkt. Een eindronde is een loterij. Mits een beetje geluk kan veel. Maar zo ver zijn we nog niet”, aldus de Eisdense doelman.

Meer voordeel halen uit stilstaande fases

Met slechts veertien tegentreffer beschikken jullie over de beste verdediging van de reeks. Jijzelf telt dertien clean sheets. Aanvallend wil het momenteel wat minder lukken dan de eerste seizoenshelft? “Organisatorisch staat de ploeg sterk. Maar vergeet niet dat het verdedigen begint bij de aanvallers. Iedere heeft zijn taak en iedereen draagt zijn steentje bij. We scoren momenteel iets minder vlot. Onze tegenstanders kennen onze manier van spelen en weten ook dat we met Mehdi Bounou en Leslie Bamona twee razendsnelle aanvallers tellen. Zij worden van nabij gevolgd en meermaals stevig aangepakt. De trainer heeft dan ook gelijk dat we meer voordeel moeten halen bij die vrijschoppen of stilstaande fases. We werken daaraan op training. Hopelijk kunnen we daar zondag van profiteren. Maar makkelijk zal het niet gaan”, weet Jordi Belin.