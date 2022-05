Doelman Jelle Merckx verlengt contract bij Lokeren-Temse tot 2025: “Andere clubs konden mij niet hetzelfde bieden”

Handbal finale play-offs T1 Bart Lenders ziet Sezoens Bocholt met 20-19 verliezen in tweede luik van titelfina­le bij Visé: “Aanvallend lieten we het in de eerste helft afweten”

Op Hemelvaartsdag won Sezoens Achilles Bocholt het eerste luik van de titelfinale thuis met 33-30 tegen Visé. Zaterdagavond haalde HC Visé het in een heksenketel nipt met 20-19. Zo is er een belle nodig volgende week zaterdagavond, opnieuw in Visé, om te weten wie kampioen wordt in het handbal. Voor succescoach Bart Lenders is het dan sowieso zijn laatste wedstrijd als T1 bij de Damburgers.

29 mei