Doelman Jelle Merckx (Lokeren-Temse) pakte vier clean sheets op rij: “Ik ben altijd een puntenpakker gebleven”

KVK Westhoek, Jong Cercle Brugge, Jong Zulte Waregem en Erpe-Mere United. Niet één van hen lukte in de voorbije weken een doelpunt tegen Lokeren-Temse. Vier keer de nul op rij. Doelman Jelle Merckx, die droomt over clean sheets, mag met de borst vooruit lopen. “Natuurlijk doet dat enorm veel deugd”, vertelt Merckx.

Al relativeert-ie de cijfers wel. “Ik heb niet zo veel ballen moeten pakken (grinnikt). Het is zeker niet alleen mijn verdienste, maar van heel verdediging. Van de hele ploeg. Ons blok staat simpelweg uitstekend.”

Jij kreeg wel wat kritiek een paar weken geleden. Niet dat je flaterde, maar je pakte minder punten dan vorig seizoen. Zijn deze cijfers je revanche?

MERCKX: “Goh, ik wil op niemand revanche nemen. Er zijn gewoon momenten in een carrière...(herpakt zich). Ik heb eigenlijk niet het gevoel dat ik géén puntenpakker meer was - da’s niet weggegaan, vind ik. Ik geef toe dat ik geen ‘supersaves’ meer deed, maar ik voelde me op een andere manier belangrijk. Keepen is meer dan ballen pakken, hé. Op vlak van opbouw en specifieke tussenkomsten was ik in het eerste deel van de competitie op niveau.”

Je werkt inmiddels een paar weken samen met Barry Boubacar Copa. Wat is zijn aandeel in jouw ongenschijnlijk remonte?

“Elke doelmantrainer legt zijn accenten, dus het was even aanpassen, maar inmiddels loopt de samenwerking vlot. Copa probeert vooral op positioneel vlak een stempel te drukken en dat bevalt me wel - ik voel dat alle doelmannen daarvan bijleren. Bovendien krite hij ook mijn zelfvertrouwen op. Dat was enkele weken geleden wat verdwenen.”

Inmiddels werden jullie periodekampioen. Hoe gaat de huidige spelersgroep daarmee om? Is dat een feestje of laten jullie dat passeren?

“Dat was een overwinning als een andere, dus extra gevierd hebben we zeker niet, maar we zijn er wel blij mee. Het is onze eerste prijs met Lokeren-Temse, watoch betekent dat we op de goede weg zijn. Het domste wat we nu kunnen doen, is het laten hangen en denken dat ons doel al bereikt is.”

Maar dat jullie dat tenminste al op zak hebben, geeft misschien wel mentale rust?

“Neen niet, speciaal. Het is mooi meegenomen, maar we willen nog steeds zoveel mogelijk punten pakken en kampioen worden.”

Zaterdag ontvangen jullie Wetteren. Een ploeg die loert op de counter, maar waar jullie eigenlijk geen punten tegen mogen laten liggen. Een moeilijk evenwicht, zo lijkt.

“Zowat elke tegenstander graagt zich in op Daknam, dus dat is niks nieuws. Maar da’s hun goed recht, hé. Dan moeten wij daar al voetballend een opening in vinden en tegelijkertijd in de organisatie blijven. Stevig in blok, niks weggeven en efficiënt zijn voor doel. Want dit Lokeren-Temse moet in eigen huis tegen elk ploeg kunnen winnen.”