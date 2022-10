Doelman Jeffrey Pauwels (Lille United): “We kunnen ons meten met elke tegenstander”

Na acht wedstrijden heeft de formatie van trainer Kris De Backer zich in de middenmoot kunnen vestigen. Op basis van de prestaties een terechte plaats.

“Ik denk dat iedereen op dit moment tevreden kan zijn”, stel doelman Jeffrey Pauwels. “We mogen niet vergeten dat Lille net twee promoties op rij achter de rug heeft. Met de kern waarover we nu beschikken, kunnen we elke tegenstander recht in de ogen kijken. Er is één voorwaarde: we moeten elke week het onderste uit de kan halen. Maar dat is voor onze tegenstanders eveneens het geval.”

Clean Sheet

In het duel tegen Tongeren kon Lille voor de tweede keer dit seizoen de nul op het bord houden. De eerste keer was dat op de openingsspeeldag tegen de beloften van Beerschot. “Soms is daar wat geluk bij nodig”, stelt de doelman uit Herselt. “Maar tegen Tongeren denk ik dat we geen enkele kans hebben weggegeven. Dat maakt de voldoening nog wat groter. Dit was het werk van de hele groep, die zowel op aanvallend als verdedigend vlak zijn werk heeft gedaan. Maar voor een doelman is dat altijd mooi meegenomen. Ik vind Tongeren trouwens één van de betere ploegen van de reeks.”

Lebbeke

Met de komst van Lebbeke krijgt Lille zaterdagavond een tegenstander van hetzelfde kaliber over de vloer. “Dat zijn van die wedstrijden waarvan je de neiging hebt dat die voor eigen volk drie punten moeten opleveren. Maar zo simpel liggen de kaarten niet. Bij de start van het seizoen is Lebbeke één van de ploegen waarvan je niet weet wat ze waard is. Voor de wedstrijd krijgen we van de staf altijd een grondige evaluatie. Dan is het aan de spelers om de opdracht tot een goed einde te brengen. We kunnen alleen maar hopen dat we de lijn van vorige week nog even kunnen doortrekken. De weg is nog heel lang.”

