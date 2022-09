Doelman Jeffrey Pauwels debuteert met Lille United in tweede nationale: “We zijn klaar voor het grote werk”

voetbal tweede nationale BHet zijn drukke weken en maanden geweest voor KVC Lille United. De Kempische fusieclub, die vorig seizoen met zowel de A- als de B-ploeg promoveerde, is bezig aan een ‘scharnierseizoen’. Nog tot het einde van dit kalenderjaar heeft de club haar thuishaven in Gierle, waar de voorbije weken hard gewerkt werd. De competitiestart in tweede afdeling B wordt immers heel pittig.

Met een oefenwedstrijd op het veld van Witgoor sloot Lille vorig weekend een meer dan geslaagde voorbereiding af. Het bestuur heeft er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat het team de zware concurrentie in tweede afdeling B aan kan gaan. De meeste spelers die werden aangetrokken hebben immers ervaring op het nationale niveau. Eén van de nieuwe gezichten is doelman Jeffrey Pauwels, die vorig seizoen met FC Heikant nog een tegenstander was van Lille. “Ik denk dat we tevreden mogen zijn met de weg die we tot hiertoe hebben afgelegd”, zegt het sluitstuk. “Voor mij was de overgang naar Lille geen al te grote stap. De meeste ploegmaats kende ik als tegenstander. Nu hopen we om een mooi sportief verhaal te kunnen schrijven.”

Gierle

In afwachting van de definitieve verhuis naar de vroegere terreinen van Poederlee, traint en speelt Lille op de terreinen van Gierle. “Op dat vlak hebben we geen enkele reden om te klagen. De kleedkamers en de velden zijn perfect in orde. We konden geen beter alternatief hebben. Tijdens de voorbereiding hebben we verschillende thuiswedstrijden gespeeld, waardoor we ons helemaal hebben kunnen aanpassen.”

Beerschot

Met een uitwedstrijd tegen de beloften van Beerschot en een thuiswedstrijd tegen Racing Mechelen wacht Lille meteen een stevige start van een nieuw tijdperk in de clubgeschiedenis. “Ik heb fragmenten van wedstrijden van de beloften van Beerschot gezien”, zegt Pauwels. “Op mij lieten ze alleszins een heel goede indruk na. Het is een team waarin verschillende profspelers aan de slag zijn. Ikzelf denk dat het voor die spelers ideaal is om in een competitie als die van tweede nationale te kunnen spelen.”

De B-ploeg van Lille, die op haar beurt debuteert in tweede provinciale B, opent de competitie zondag om 15 uur voor eigen volk tegen Kalmthout.

Lees ook: meer voetbal in tweede nationale B