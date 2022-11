Doelman Ivo Spobeck en ’s Herenelderen spelen op miraculeuze manier 4-4 in minuut 99 tegen DH Jeuk: “Dit is mijn eerste doelpunt en ik zal die gelijkmaker nooit vergeten”

Wat een ontknoping in de wedstrijd tussen ’s Herenelderen en DH Jeuk in tweede provinciale A afgelopen weekend. Na 89 minuten flikkerde 1-4 op het bord en leken de jongens van Jeuk te gaan stunten. Voetbal is geen wetenschap en op miraculeuze wijze konden de mannen van T1 Wesley Warnots nog in de 99ste minuut de gelijkmaker scoren. Held werd doelman Ivo Spobeck, want hij tikte de 4-4 binnen.

“De ontlading was enorm”, blikt thuisdoelman Ivo Spobeck met de glimlach terug. “Je kan het een beetje vergelijken met de Europese wedstrijd van Antwerp tegen het Bulgaarse Vitosha Sofia op 26 september 1989. Toen konden de Sinjoren een scheve situatie ook nog rechtzetten. Op papier hadden we moeten winnen tegen Jeuk, maar we speelden niet onze beste wedstrijd. In deze reeks is alles mogelijk. Je ziet ook aan het klassement dat alles op een zakdoek bij elkaar staat. Als je echter in minuut 99 nog een 4-4 gelijkspel uit de brand kan slepen, dan voelt het aan als een overwinning. Ik werd dan ook bedolven door iedereen. Spelers, staf, bestuursleden en supporters.”

Eerste doelpunt zal ik nooit meer vergeten

“Ik heb al veel beleefd in het voetbal, maar deze taferelen nog nooit”, gaat de ex-doelman van FC Alken voort. “Jeuk scoorde in de slotminuut en iedereen dacht boeken dicht. Plots scoorden we in enkele minuten tijd twee keer. Het geloof bleef groeien en je zag dat de spelers van Jeuk begonnen te twijfelen. In de 99ste minuut kregen we een vrije trap. Trainer Wesley Warnots riep dat ik mee naar voor moest trekken. Door de laaghangende zon kon ik moeilijk inschatten waar de bal zou belanden. Ik nam plaats in de tweede zone en na een kopbal via de binnenkant van de paal caprioleerde het leer voor mijn voeten. Ik kon niet anders dan mijn eerste doelpunt ooit scoren (lacht). Echt waar, dit was gewoon niet te missen, maar ik was op de goede plaats en het leverde één punt op. Dat is het voornaamste. Ik zal dit nooit meer vergeten.”

Ambities

“Wat mijn persoonlijke ambities en die van de club zijn? Ik ben op vraag van T1 Warnots naar ‘s Herenelderen gekomen. Ondertussen ben ik hier vier jaar en wordt op handen gedragen door iedereen die bij de club is verbonden. Je ziet aan de jeugdwerking dat ‘s Herenelderen aan het groeien is. De jonge gasten krijgen hier kansen en we doen het dit seizoen uitstekend. We staan op een knappe derde plaats op vier punten van de leiders Hoepertingen en Vlijtingen. Natuurlijk is het niet aangewezen om steken te laten vallen zoals tegen Jeuk, maar met een jonge ploeg is het logisch dat er foutjes worden gemaakt. Vorig seizoen konden we net niet de eindronde spelen. De ambities van de club waren in eerste instantie een rustig seizoen draaien, maar gezien de kwaliteiten in de groep mogen we zeker mikken op een vijfde plaats en een eindrondeticket.”

“Mijn persoonlijke ambities? Blijven sterk presteren is de boodschap”, vervolgt Spobeck, die zijn opleiding kreeg bij Roda JC en daar mocht aantreden bij de beloften. “Of ik niet meer hoger wil spelen? Het zou mooi zijn om op termijn met ‘s Herenelderen de stap naar eerste provinciale te kunnen zetten. Wat ik zou doen als een club uit nationale interesse toont? Rond de tafel zitten kan nooit geen kwaad, maar ik zal niet snel deze mooie club verlaten. De sfeer die hier heerst is geweldig. We gaan als groep voor elkaar door het vuur.”

Diepenbeek

“Ach, ik sta niet stil bij eventuele aanbiedingen. De focus gaat naar de komende topper bij Diepenbeek. Die mannen spelen thuis altijd voor veel volk en tellen net als wij 21 punten. Een aartsmoeilijke opdracht, maar we blaken van vertrouwen en gaan dan ook resoluut voor de overwinning”, besluit de 25-jarige Bilzenaar.