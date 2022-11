Doelman Glenn Vranckx na de recente negen op negen: “SC Aarschot gaat snel weer boven water komen”

“We hebben inderdaad een mindere periode gekend”, beaamt Glenn Vranckx. “Na die één op twaalf hebben we de koppen eens bij elkaar gestoken. Er zitten wel voldoende individuele kwaliteiten in de groep, maar als ploeg was het op een bepaald moment wat los zand. Er werden een paar tactische aanpassingen doorgevoerd en dat is goed uitgedraaid. Sommige spelers komen nu beter tot hun recht en dat vertaalt zich in de resultaten. We zijn er stilaan weer aan het doorkomen.”

Proces

Ondanks het feit dat het een overgangsjaar is, blijft SC Aarschot toch wel een beetje onder de verwachtingen. “Ik ben een jaartje weggeweest naar Herselt”, zegt de 32-jarige doelman. “Voordien was ik al vijf jaar in Aarschot. Dit is nu mijn zesde seizoen hier, dus ik ken het huis van binnen en van buiten. Als het goed gaat, is er de steun van een brede achterban. In minder goede tijden valt dat even terug, maar goed. Dat is bij de meeste andere clubs niet anders. Na een goed gesprek met de voorzitter ben ik teruggekomen. De huidige campagne verloopt een beetje zoals verwacht. We zijn aan een proces bezig, dus het staat allemaal nog niet op punt. Dat lukt ook niet zomaar van vandaag op morgen, maar het is wel de bedoeling dat SC Aarschot op relatief korte termijn weer boven water gaat komen. We gaan kijken waar er nog versterking nodig is om dan volgend seizoen opnieuw mee te dingen naar de promotie.”