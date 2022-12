Doelman Gilles Vercruysse (KVK Westhoek) trapt in extra tijd na een hoekschop de gelijkmaker binnen

Tegen een jong Cercle Brugge B liet KVK Westhoek thuis alvast twee kostbare punten liggen. De bezoekers misten even na het uur een terechte strafschop na een fout van Joren Baes. De bal vloog over. In de extra tijd was er sensatie toen op een hoekschop …doelman Gilles Vercruysse de 2-2 binnentrapte.

“Met de beloften bij KRC Harelbeke scoorde ik eens twee keer in hetzelfde seizoen, toen met een kopbal op een hoekschop”, aldus Gilles Vercruysse (24). “We waren heel sterk gestart. We kregen kansen maar zat het ook niet echt mee. De bezoekers kwamen na de rust sterk uit de kleedkamer en waren constant aan het duwen.”

KVK Westhoek verloor vier keer op rij. Bij de bezoekers zijn een paar spelers met de A-kern op stage in Benidorm en was het nu het ideaal moment om de Vereniging te verslaan. Gelukkig was er het ongewoon doelpunt van de keeper. “Ik zou eerder zeggen dat dit een gewonnen punt is, in de plaats van twee verloren punten”, zegt Vercruysse.

“Het is trouwens een broodnodig punt. Nu volgen er derby’s op Torhout en thuis tegen FC Gullegem. De eerste wedstrijd na de winterstop op SC Dikkelvenne is vervroegd naar deze maand en volgen er dus nog drie finales. Voor nieuwjaar moeten we proberen zoveel mogelijk punten te pakken.”

Gilles Vercruysse is in het Crack Stadion bezig aan zijn eerste seizoen en treedt me zijn treffer nu al in de voetsporen van vader Davy die destijds onder de lat stond bij VK Ieper. “Tijdens de eindronde om te promoveren naar de toenmalige derde klasse kwamen er op Hamoir penalty’s aan te pas”, blikt Gilles lang geleden terug. “Er was niemand geneigd om de beslissende strafschop te trappen. Mijn vader nam zijn verantwoordelijkheid en trapte via de onderkant van de lat binnen. Ik was op die wedstrijd aanwezig en stond achter het doel.” (lacht)

Jérémie Cremers trainde dinsdag en donderdag niet omdat hij ziek was en zat op de bank. Omar Lekhechine was geelgeschorst. Trainer Bruno Debo zorgde voor een verrassing en liet de jonge Joren Baes (20) voor het eerst starten. Als rechtsback op de positie van Seppe Gantois die in de spits speelde. “Joren speelt ook bij de beloften als rechtsachter, de beloften staan trouwens aan de leiding”, aldus de coach die een logische uitleg heeft voor de wissel van Yentl Dewilde. “Hij heeft last aan de lies”, zegt Debo.

Marco Willemyns (18) viel voor het eerst in. Nog dit. Ex-speler Wilfried Everaerdt gaf de aftrap. Hij speelde achtereenvolgens 156 wedstrijden voor White Star Ieper, Cercle Ieper en na de fusie VK Ieper. Wilfried was goed voor liefst 122 doelpunten en werd later trainer van SC Zonnebeke.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.