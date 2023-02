Doelman Gian Geladé begint met Dessel aan een zware week: “Ik wil mijn loopbaan stap voor stap uitbouwen”

De ontgoocheling na het gemiste punt van vorige week op het veld van Francs Borains, heeft intussen plaats gemaakt voor gewettigd optimisme. “Het is heel zuur om vlak voor het einde nog een punt in rook te zien opgaan, vooral omdat we er zelf niks aan konden doen”, blikt doelman Gian Geladé nog even terug op de turbulente slotfase. “Begin van de week is dat nog even aangehaald. Het heeft weinig zin om verder energie te gaan steken in zaken die voorbij zijn. Intussen is de hele groep gretig om de belangrijke periode die nu volgt aan te vatten.”

La Louvière

Met La Louvière ontmoet Dessel zaterdagavond een tegenstander die het nauwelijks twee maanden geleden in de heenronde ontmoette. “We hebben er toen een punt uit de brand gesleept. Een resultaat dat een opsteker was. La Louvière is een geheel met behoorlijk wat ervaring en kwaliteit. Het is geen toeval dat het mee bovenaan de klassering prijkt. Anderzijds hebben wij sinds die confrontatie stappen voorwaarts gezet. Voor eigen volk kunnen we altijd iets meer. Dat voordeel moeten we de komende dagen trachten om te zetten in positieve resultaten. Na het duel met Thes denk ik dat we een nieuwe tussentijdse balans kunnen opmaken.”

Planning

Gian Geladé is bij Dessel aan zijn derde seizoen bezig. Straks loopt zijn overeenkomst af. In zijn hoofd heeft de Genkenaar een carrièreplanning gemaakt. “De gesprekken met Dessel zijn bezig. Het feit dat ik op deze leeftijd in eerste nationale actief ben, vind ik op zich heel waardevol. Uiteraard liggen mijn ambities hoger. Ik wil alleen geen enkele stap overslaan omdat ik besef dat ik nog veel moet leren. Daarom hoop ik dat ik mij hier verder kan ontwikkelen. Ik wacht de uitkomst van de gesprekken rustig en met vertrouwen af.”

