Doelman Gerben Van Hove (SK Sint-Niklaas) kon moeilijk leven met tegendoelpunt en nederlaag in Hamme: “Contact in de kleine rechthoek is altijd overtreding”

Gerben Van Hove brieste na afloop. Het scheidsrechterlijke trio had SK Sint-Niklaas minstens één punt gekost in Hamme - een overtreding op de doelman mocht passeren, zo vond Van Hove. “Ik kom goed uit, ik pak de bal, en ze duwen ‘m uit mijn handen. Onbegrijpelijk.” Sportkring zakt naar de voorlaatste stek. “Dit is een nieuwe mokerslag.”

Tot minuten na affluiten stond-ie gefrustreerd verhaal te halen bij de scheidsrechters. Gerben Van Hove, doelman van SK Sint-Niklaas, voelde zich te kort gedaan. Bij het (enige) Hamse doelpunt werd een fout op hem niet gefloten, zo brulde hij. “Hier heb ik geen woorden voor”, klonk het. “Hij raakt me in de kleine rechthoek, er is contact. Of ik die bal nu klemvast heb of niet, dat is altijd een overtreding. Dat de scheidsrechter zoiets niet ziet, daar kan ik nog inkomen, maar de de lijnrechter moet àltijd vlaggen.”

Dat liet Van Hove ook tijdens de wedstrijd blijken. Als door een wesp gestoken spurtte hij naar ref Bonte, die hem meteen een gele kaart onder de neus wreef. “Waarom geeft hij die? Ik raak hem niet aan, ik wou gewoon een verklaring. Echt waar, dit kan niet door de beugel. Ik kom goed uit, ik pak de bal, en ze duwen ‘m gewoon uit mijn handen. Dat snap ik écht niet. Enorm frustrerend. Zeker omdat we zo’n goede wedstrijd spelen. Dit is een gestolen punt.”

Frustrerend

Al gaf Van Hove wel toe dat Sportkring de hand ook in eigen boezem diende te steken. Zonder weergaloos te voetballen, creëerde het in de tweede helft voldoende kansen om minstens een gelijkspel uit de brand te slepen - vooral Luyckx had àltijd moeten scoren. “Alweer frustrerend”, sakkerde Van Hove. “Hoe het komt dat we zo moeilijk scoren? Dat weet ik niet (lachje), dat is mijn job niet - ik sta in doel. Maar dit resultaat ligt alleszins niet alleen aan de scheidsrechter. Als we onze kansen beter afwerken, halen we hier minstens een punt, misschien zelfs drie. We blijven in hetzelfde bedje ziek. Het moet dringend beter.”

Toch mag gezegd worden dat Sportkring zich herpakte na de pandoering tegen Lochristi. Er zat opnieuw iets in. Vuur, duelkracht. Passie. De Klaasjes zijn niet dood. “Zeker niet”, verzekert Van Hove. “We speelden compact, hebben niks weggegeven en speelde zeer gedisciplineerd. Als we dit niveau aanhouden, zie ik ons absoluut nog punten pakken. Het zal moeten: nog vijf wedstrijden strijden om erin te blijven.”

Kalm, gast

Dan zal Sportkring toch een tikje rustiger moeten worden. Voor doel - uiteraard -, te meer in de kopjes. De frustratie of teleurstelling durft het in Hamme geregeld overnemen. Emo boven ratio. Met aanvoerder Laref als exponent - hij zeurde de héle tweede helft, was meer bezig met de Hamse dug-out dan met de wedstrijd en sjokte na afloop eenzaam naar de kleedkamer. Van Hove: “Toch ben ik ervan overtuigd dat we er allemaal nog in geloven. Deze nederlaag is een nieuwe mokerslag, maar 't is aan ons om de rug opnieuw te rechten en klaar te zijn voor Lebbeke.”

Benieuwd of de Sint-Niklase spelerskern daarin slaagt. In Hamme toonde het strijdkracht en mentaliteit, maar al die teleurstellingen beginnen overduidelijk te wegen en zoals coach Robby Buyens zich al vaker liet ontvallen: “Er zitten weinig karakter en winnaarsmentaliteit in deze groep.”

Die groep heeft nog vijf wedstrijden om een kloof van vier punten weg te werken.