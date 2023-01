Doelman Gaëtan Coucke, dit seizoen einde contract bij KV Mechelen: “We zullen wel zien wat er staat te gebeuren”

Voetbal Jupiler Pro LeagueGaëtan Coucke (24) is aan zijn laatste contractjaar bezig bij KV Mechelen. “Er zijn nog geen gesprekken geweest”, aldus de doelman over die kwestie. De Limburger focust zich nu dan ook op het sportieve. “Angst voor degradatie heerst er niet, maar een zege tegen Oostende is wel nodig.”

We spreken Coucke daags na de bekerzege op het veld van KV Kortrijk. “Of we wat hebben kunnen nagenieten van de kwalificatie? Ja, een beetje toch. Totdat de trainer (Steven Defour, red.) aan zijn bespreking begon. Hij heeft ons duidelijk gemaakt dat de wedstrijd van zaterdag tegen KV Oostende minstens even belangrijk is.” In de Croky Cup koos Defour in de voorbije drie wedstrijden voor Thoelen. Al verandert dat niets aan Coucke’s beleving. “Net zoals iedereen hoop ik dat we naar de Heizel kunnen. Al wil ik natuurlijk elke wedstrijd spelen. Het is de trainer die beslist wie in doel staat.”

Het werd al even aangehaald. Zaterdag wacht een thuisduel tegen KV Oostende, de nummer 16 op twee punten van Malinwa. “Het is niet het moment om nog eens punten te laten liggen. Dat beseft iedereen maar al te goed. We moeten vol voor die overwinning gaan, zodat we weer naar boven kunnen kijken. Het altijd naar onder te moeten kijken, is niet de bedoeling voor een ploeg als KV Mechelen. Angst voor degradatie heerst er binnen de spelersgroep niet, maar we zijn er wel van op de hoogte dat een zege tegen Oostende nodig is.”

Tijdens de WK-break had Defour tijd om zijn voetbalvisie te implementeren op het spel van Malinwa. Er wordt meer gevoetbald van achteruit, wat voor een doelman wel wat risico inhoudt. “Ik ben niets anders gewoon”, vertelt Coucke daarover. “Ik heb mijn opleiding in Genk gekregen en ben een voetballende doelman. Ik doe niets liever. Als de aanval van bij mij begint en we kunnen een kans creëren, geeft me dat een goed gevoel. We hebben daar ook de ploeg voor.”

Tot slot: het contract van Coucke loopt op het einde van dit seizoen af. Er is nog wel een optie om er een jaartje bij te doen. “Er zijn nog geen gesprekken geweest”, aldus de doelman. “Die staan ook nog niet gepland. Maar ik ben heel gelukkig in Mechelen. Ik woon ook graag in het Antwerpse. Dus dat zit allemaal goed. We zullen wel zien wat er staat te gebeuren. De bal ligt in het kamp van het bestuur. Bij mij zit er geen haast achter.”

