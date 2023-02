Doelman Espeso Nunez na eerste winst van Eendracht Aalst in drie maanden: “Hopelijk geraken we in de positieve flow”

In de eerste helft was het een dubbeltje op zijn kant. De bezoekende doelman Carnewal hield Panneel van het openingsdoelpunt na voorbereidend werk van Wantens. De linksback groeit stilaan naar zijn oude niveau toe, want hij lag ook aan de basis van de beste kans voor de thuisploeg in de eerste helft. Panneel trapte zijn voorzet van dichtbij over. De Coninck kende pech bij een schot op de paal. Razzi trapte de rebound binnen, maar werd afgevlagd voor buitenspel.

Zulte-Waregem had eveneens op voorsprong kunnen komen. Sylla kopte een voorzet van Bracke op de dwarsligger. Bij een doorbraak van Cappelle werd een fout van Geenens bestraft met strafschop en een gele kaart. Thuisdoelman Espeso Nunez redde de strafschop van Sylla.

“Ik ben blij dat ik de ploeg recht gehouden heb”, zei de Aalsterse goalie. “Ik had aan de aanloop van de speler gezien welke hoek hij zou trappen. Of ik een specialist penalty stoppen ben? Dat kan ik van mezelf niet zeggen, maar ik kon er in mijn carrière toch al enkele pakken. Belangrijk is dat we voor het eerst sinds lange tijd een driepunter lukten en de nul konden houden. Het doet deugd dat we de zege met de supporters konden vieren. Het komt er nu op aan zo veel mogelijk resultaten neer te zetten en in de goede flow te geraken tegen dat de eindronde wordt aangevat. Zelf wil ik zo veel mogelijk matchritme opdoen en constant presteren. Een contractverlenging bij Aalst afdwingen is mijn objectief.”

Na de rust claimde Aalst een penalty voor een fout op Panneel, maar de scheidsrechter zag er geen graten in. Panneel besloot vanuit een scherpe hoek egoïstisch op doelman Carnewal terwijl Razzi alleen vrij voor doel stond. Uit hoekschop van Wantens kopte Kakudji Aalst op voorsprong. “De zege was verdiend, want de beste kansen waren voor ons”, stelde coach Carl De Geyseleer. “We hadden ook een penalty moeten krijgen. Omdat we in een 4-3-3 opstelling aantraden, was er iets minder evenwicht in de ploeg en daardoor gaven we in de eerste helft op tegenaanval iets te veel ruimte weg. Gelukkig voor ons pakte doelman Espeso Nunez een strafschop. Dat kan hem een boost geven. Hij kon zich tot dusver nog niet echt onderscheiden omdat hij weinig werk op te knappen kreeg. Hij trof ook geen schuld bij de tegengoals en verdient het om beslissend te zijn. Hij keepte sober en secuur.”

Het laatste halfuur stal de zwak leidende Lamberigts de show. Hij liet een aanslag van Boutaibe op Wantens onbestraft. Hilariteit alom toen de scheidsrechter wel geel trok voor de twee Aalsterse verzorgers wegens protest. Veel keiharde duels en overtredingen ontsierden de wedstrijd en veel voetbal was er niet meer te zien. De bezoekende doelman Carnewal hield Yagan nog wel van een tweede bevrijdende goal.

Eendracht Aalst-Zulte Waregem B 1-0

Aalst: Espeso Nunez, Geenens, Kakudji, Ryckaert, Wantens, Razzi, Belesi, De Coninck, De Vriendt, Yagan, Panneel (91' Lufulu-Onia).

Zulte Waregem: Carnewal, De Jaegere, Labie, Cappelle, Harinck, Heyde (89' Abou Bakr), Biebuyck (74' Van Parys), Wulleman, Bracke (58' El Boutaibe), Sylla, Sergeant.

Doelpunt: 68' Kakudji (1-0).

Geel: Geenens, Kakudji, Labie, De Coninck, Panneel.

