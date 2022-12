Doelman Dylan Olievier (Eendracht Wervik): “In onze situatie is het vertrouwen wat zoek maar het is aan het keren”

“We waren goed voorbereid en wisten perfect wat de bezoekers gingen doen. We gaven het tweemaal zelf weg en hadden anderzijds pech in de afwerking.” Gianni Lingier stond na blessure voor het eerst aan de aftrap en miste in de loop van de tweede helft een open kans.

Het verschil met Drongen blijft twee punten. Geel-rood telt nu tien punten. Om het behoud te verzekeren zullen er wellicht dertig nodig zijn. “Het gaat de betere kant uit”, klinkt de goalie hoopvol. “De laatste weken gaat het qua spel beter en beter. Ons team begint meer en meer een geheel te worden. Goed, we hebben niet verloren maar eigenlijk moeten we die wedstrijd gewoon winnen.”

De ex-doelman van KV Kortrijk, KSCT Menen, Torhout en KVK Westhoek sukkelde lang met een geroteerd bekken. “De laatste drie à vier weken heb ik gelukkig geen last meer”, zegt Dylan. “Ik trok naar een osteopaat en bezocht ook een sportdokter die me zei dat ik zes weken niks mocht doen. Via via belandde ik dan bij een kinesist in Poperinge en na één sessie was er al beterschap. Ondertussen ben ik mijn niveau aan het opkrikken.”

Naar de leider

Zaterdag speelt de Tabaksploeg bij leider Tempo Overijse dat met een forfaitscore won op SV Rumbeke. “We hebben daar niks te verliezen maar alles te winnen”, blikt de keeper vooruit. “Overijse werd voor de competitiestart aangeduid als de gedoodverfde titelkandidaat. Wie weet kunnen we daar nog iets speciaal doen.”

“We werden nog geen enkele keer weggespeeld. In de groep is er kwaliteit. Het is vaak in de groep een mentale kwestie. In onze situatie is het vertrouwen wat zoek maar het is aan het keren. Het mag niet te lang meer duren vooraleer we een derde keer winnen.”

Tom Hillewaere en Matisse Ingels verhuisde naar de bank. Na schorsing stond Glenn De Grijse weer in de ploeg. Simon Verlinde en Sofyan Derrag behoorden niet tot de selectie. Centrale verdediger Arne Scheldeman viel geblesseerd uit.

