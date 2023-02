Doelman Dries Gijbels en RC Hades vieren tweede periodetitel: “Leuk voor de groep, maar focus moet reeds naar woensdag met de komst van Jong KV Mechelen B”

Feest bij de boys van T1 Mirko Licata na de 2-1 overwinning tegen Pepingen-Halle, want de eerste prijs is binnen voor de leider met de tweede periodetitel. Veel tijd om te feesten is er niet, want er wacht een pittige week met woensdag de komst van Jong KV Mechelen B en zondag de topper bij naaste achtervolger Capellen.

Doelman Dries Gijbels is een betrouwbaar sluitstuk waar de staf altijd kan op rekenen. In de eerste helft tegen Pepingen-Halle hield hij zijn team in de race met een sublieme redding. Voor het ingaan van het slotkwartier kwamen de bezoekers op voorsprong, maar in de slotminuten toonde RC Hades opnieuw die mentale veerkracht en hield de drie punten in Kiewit. Goed voor de tweede periodetitel.

“Leuk voor de groep, maar focus moet reeds naar woensdag met de komst van Jong KV Mechelen B”, stelde leerkracht Dries Gijbels. “De kracht van dit team is de samenhorigheid. Iedereen wil vechten voor elkaar en we geven nooit op.”

Tweede periodetitel

“De eerste prijs van het seizoen is binnen met de tweede periodetitel”, vervolgt Gijbels uit Helchteren. “Niemand was bezig met die eerste prijs en van de titel werd er ook tot vorig weekend niet gesproken. Komt ook omdat de journalisten maar blijven vragen of we absoluut kampioen kunnen spelen (lacht). Of het ons stoort dat de club niet kan promoveren? Waarom? RC Hades is een gezonde club met een beperkt budget. Deze reeks is het limiet voor voorzitter Michel Verhoeven en zijn bestuur. Iedereen die hier aan het seizoen begint weet dat. Is dat een probleem? Ik denk van niet. We genieten van dit succes en de groep kan uiteraard ook ontspannen voetballen. Natuurlijk mikken we op de titel, maar de weg is nog lang. We spelen voor de eer en de club. De jongens die absoluut de stap naar eerste nationale willen zetten krijgen hier een unieke kans om zich in de kijker te spelen. Hades zal nooit een speler tegenhouden als die het op een hoger niveau wil proberen.”

Jong KV Mechelen B en Cappellen

“Er wacht ons een pittige week”, weet de ervaren 36-jarige doelman. “Woensdag krijgen we Jong KV Mechelen over de vloer. Afwachten in welke formatie ze zullen aantreden. We treffen ze op een slecht moment, want de hoofdmacht speelt niet en dus zullen er zeker enkele spelers van de A-kern gaan opdraven. Competitievervalsing? Leuk is het zeker niet, maar voor het seizoen wisten we dat dit kon gebeuren met ploegen als KV Mechelen en Beerschot. We gaan ons best doen om de drie punten in eigen huis te houden. Dan slaan we een zevenpuntenkloof op de komende en naaste tegenstrever Cappellen.”

Twee seizoenen extra

“Ik ben bezig aan mijn elfde seizoen bij RC Hades. Een fantastische club op alle vlakken. In april mag ik 37 kaarsjes uitblazen, maar ik voel me topfit. De club is ook zeer tevreden over mijn prestaties en ik tekende onlangs een contract voor twee extra seizoenen.”