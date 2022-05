Doelman Dieter Hannes stopt drie strafschoppen tegen Wambeek Ternat en loodst VK Linden naar tweede ronde: “We gaan er het beste van maken”

Beide ploegen kwamen elkaar al twee keer tegen in de reguliere competitie, dus er waren nog weinig geheimen. Het werd opnieuw een spannende strijd. “Bij de rust stond de 3-3 al op het bord”, weet doelman Dieter Hannes. “Het was een spannende, maar faire match. Het was een duel tussen twee ploegen die er opnieuw vol voor gingen. Net zoals de vorige keer. We kwamen al snel op achterstand met een overhoekse kopbal, maar nadien hadden we het nodige geluk. Met twee owngoals kwamen we 2-1 op voorsprong. Een beetje tegen het spel in, maar goed. Wambeek Ternat was echt wel goed. Zij kwamen terug tot 2-3, maar met een strafschopdoelpunt van Aleksander Roosbeek op slag van rust gingen we met 3-3 de kleedkamers in.”