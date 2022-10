Doelman Diego Roncaglio haalt met RSCA na rust zwaar uit tegen Malle: “Ik neem echt deel aan het spel”

Anderlecht moest het opnieuw stellen zonder Edu. De verdediger ligt geblesseerd in de lappenmand. “Ik sukkel met een blessure aan de knie. Tegen Charleroi had ik er al last van. Twee weken later is er beterschap. Maandag leg ik een nieuwe test af. Als die meevalt, kan ik de trainingen hervatten. De interlandbreak komt niet ongelegen. In principe ben ik er in de volgende thuismatch tegen Borgloon opnieuw bij.”

Start als een diesel

In overdrive

Na de rust ging het snel. Tomic, Jelovcic, Diogo, Roninho en Fits dreven de score in amper zeven minuten tijd op tot 9-0. Uiteindelijk werd het 11-1. Kapitein Grello zag dat het goed was. “We hebben onze job uitstekend gedaan. Vooral na de rust was het niveau goed. Het tijdstip was niet zo gemakkelijk. We zitten tussen twee interlandbreaks in. Vorige week was ik vriendschappelijk aan de slag met de nationale ploeg in Kroatië. Woensdag is er dan de eerste kwalificatiematch voor het WK. We nemen het dan in Roosdaal op tegen Oostenrijk. Voor mij wordt dat opnieuw een thuismatch. Drie dagen later wacht er de Rode Duivels een verplaatsing naar Georgië. Ik kijk al uit naar het duel met ploegmakker Roninho.”