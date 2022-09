Doelman Dean Michiels (Diegem Sport) stopt strafschop: “Punt tegen Lyra-Lierse is mentale opsteker”

“Als de tegenpartij in de slotfase een strafschop krijgt en je die kan stoppen, dan ben als keeper de man van de match”, zegt de 31-jarige goalie. “Vanuit mijn positie kon ik de fase moeilijk zien, maar ploegmaat Jordy De Koker zei nadien dat er geen contact was met de speler. Er rest je als doelman in dat geval maar één ding en dat is die elfmeter stoppen. Ik ben blij dat dat gelukt is.”

“In het begin van de wedstrijd hadden we het wat moeilijk en na het openingsdoelpunt van de bezoekers waren er nog wat kansjes voor Lyra-Lierse. Maar gaandeweg herstelden we het evenwicht en konden we gelijkmaken. Na de rust kregen de Antwerpenaren nog twee mogelijkheden. De eerste kon ik afweren met de voet en bij de poging van Jason Adesanya (ex-Diegem, red.) zat ik er nog net met mijn vingertoppen bij. Zelf hadden we nog een goede kans via de ingevallen Maxime Gody en was er een poging voorlangs. Er zat meer in, al was de 1-1-eindstand wel een terechte uitslag.”

Nul van de tabellen geveegd

“We zijn in ieder geval blij dat de nul van de tabellen geveegd is. Onze prestatie was dag en nacht verschil met die van vorige week tegen Cappellen. Toen hadden we een complete offday, terwijl iedereen nu wel op de afspraak was. We hebben gevochten voor elkaar. In die zin is het behaalde punt tegen een topper als Lyra-Lierse een opsteker. Mochten we in het slot onderuit zijn gegaan, zou dat in de kopjes blijven hangen, ondanks het feit dat we een verdienstelijk wedstrijd speelden.”

Lille United

Komend weekend speelt Diegem Sport opnieuw voor eigen publiek. Tegenstander is nieuwkomer Lille United. “Ik ken enkele spelers bij de bezoekers, onder meer doelman Jeffrey Pauwels die net als ik in Herselt woont. Zoals steeds gaan we voluit voor de zege. Hopelijk volgt de eerste driepunter. Ik heb de indruk dat in deze reeks iedereen aan elkaar gewaagd is. Het is afwachten welke teams zullen opstaan en een reeks kunnen neerzetten.”

Zevende seizoen

De 31-jarige Michiels is al jaren een vaste waarde onder de Diegemse lat. In het begin van de voorbereiding sukkelde hij met een bacteriële infectie aan het linkerbeen, maar inmiddels begon hij aan zijn zevende campagne aan de Woluwelaan. Zijn driejarig contract loopt aan het eind van het seizoen af. “Dat is nog even”, reageert Michiels. “We zullen wel zien of Diegem dan nog met me verder wil en of er eventueel andere teams geïnteresseerd zijn. We zijn met vier doelmannen en hebben een goede groep. Door de schouderblessure van Matthias Suederick, zat Benjamin De Marie de afgelopen wedstrijden op de bank. Hij komt over van de beloften van OHL. Met Tuur Luca hebben we nog een erg jonge keeper die heel wat kwaliteiten heeft.”

