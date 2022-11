Doelman Dean Michiels (Diegem Sport) gaat tegen FC Pepingen-Halle voor negen op negen: “Een echt derbygevoel is er niet”

We blikten vooruit met Dean Michiels, de Diegemse doelman die tegen Berchem Sport uitpakte met enkele geslaagde tussenkomsten. “Na de vroege 0-1 tegen Berchem moest ik een paar keer tussenbeide komen om de dubbele voorsprong te vermijden”, aldus de 31-jarige doelman uit Varenwinkel, deelgemeente van Herselt. “Op het einde van de match kwamen de bezoekers nog opzetten, maar met onder meer een bal die van de lijn werd gekeerd, hadden we het geluk aan onze kant. We waren aan een goede reeks bezig van vijf à zes matchen waarin we maar één keer verloren. Het was dan ook belangrijk om die lijn door te trekken tegen Berchem Sport, een team dat we achter ons wilden houden.”

“Ook Pepingen-Halle is een ploeg die achter ons staat en waarop we een bonus willen houden. We zijn allebei teams uit de rand van Brussel, maar een echt derbygevoel is er niet. De thuisploeg verloor vorig weekend met 4-0 tegen SK Londerzeel. Wij pakten zes op zes en willen ook zaterdag met de drie punten terugkeren. Om de heenronde zo positief mogelijk af te sluiten, willen we nog zoveel mogelijk punten pakken.”

Dean Michiels kwam in 2016 over van SK Heist en staat sedertdien onafgebroken als ‘numero uno’ onder de Diegemse lat. “Dit seizoen miste ik de eerste vriendenmatch omwille van een bacteriële infectie aan mijn linkerbeen. Nadien was ik er steeds bij. De eerste competitiewedstrijden waren een beetje balen voor mij. Hoewel we weinig kansen tegen kregen, slikten we vrij veel doelpunten. Telkens in één-tegen-één-situaties of uitgespeelde kansen waaraan je als doelman weinig kan verhelpen. Zoiets is frustrerend als keeper. De laatste zes à zeven weken gaat het beter en kan ik geregeld mijn steentje bijdragen. We zitten in een reeks waar iedereen van iedereen kan winnen. Ons eerste doel is om het behoud te verzekeren. Daarnaast willen we zo hoog mogelijk eindigen en dat kan enkel maar door telkens weer punten te pakken. We zien dan wel waar het schip strandt.”

Zoontje Maxim als opvolger?

Samen met zijn vrouw Sally heeft Michiels een zoontje. Zal de vijfjarige Maxim in de voetsporen van zijn vader treden? “Dat hoeft niet per se”, lacht Michiels. “Hij was eerder al eens twee keer gaan trainen, maar dat was niet echt een succes. Deze week probeerde hij nog een keer en was hij al enthousiaster. Volgende week wil hij alvast opnieuw gaan. Of hij een doelman wordt? Thuis staat hij wel graag in het doel, maar we zien wel. Het belangrijkste is dat hij er plezier aan beleeft.”

