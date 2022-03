Doelman David Jensen (KVC Westerlo) voor de trip naar rode lantaarn Virton: “We zijn er héél dichtbij, maar er is nog altijd niks beslist”

“There are no easy jobs in this competition’”, klinkt het vastberaden. “De grootste fout die wij op dit moment kunnen maken, is onze tegenstander onderschatten. Ik herinner me nog het moeizame 1-1-gelijkspel voor Nieuwjaar in ons eigen stadion. We zijn dus gewaarschuwd. Voor Virton is het wellicht de laatste kans op het behoud. Wij kunnen een stap dichter bij ons doel komen. Er staan vrijdag drie belangrijke punten op het spel en dat zal bij beide teams weer voor een extra motivatie zorgen.”

Drie finales

Met nog zes matchen te spelen, kan KVC Westerlo stilaan de titel ruiken? “We zijn er héél dichtbij nu”, beseft de Deense doelman. “We houden de voeten echter op de grond en we blijven nederig. Er is nog altijd niks beslist, maar wij zijn klaar om onze laatste eindspurt in te zetten. Er resten ons nog drie finales. Het zou binnen dit en tien dagen inderdaad beklonken kunnen zijn, maar daar zijn we op dit moment nog niet mee bezig. We kijken niet naar de rangschikking. De focus ligt nog altijd op onszelf en niet op de tegenstanders. Als wij vrijdag zelf doen wat we moeten doen in Virton, kunnen we ’s anderendaags rustig het resultaat van RWDM in Lommel afwachten.”

Met het einde in zicht zijn er intussen een paar belangrijke afwezigen, maar het is wel duidelijk dat de huidige kern van KVC Westerlo dat zeker wel kan opvangen. “Wat er ook gebeurt, er staat op elke positie iemand klaar om over te nemen”, stelt ook Jensen vast. “Het is niet simpel om elf spelers te kiezen. De coach zou in principe elke week wel twee volwaardige teams kunnen opstellen. Dat is onze sterkte dit seizoen. Wie er ook speelt, wij hebben ons eigen ‘game plan’ en daar gaan we ons ook vrijdag in Virton gewoon weer aan houden.”