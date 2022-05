Doelman Darko Van Rie (Zelzate) na gelijkmaker tegen Gullegem: “Mooie afsluiter van reguliere seizoen’

“We hadden naar mijn gevoel zelfs meer verdiend dan een gelijkspel. Maar als je anderhalve minuut voor het einde tegen een 1-2-achterstand aan kijkt is een gelijkspel al bij al een mooi resultaat. In de voorlaatste minuut kregen we een strafschop. Gullegem hield een mannetje voorin, maar ik kreeg het gevoel dat we niks te verliezen hadden. Ik zocht contact met de sportieve staf, maar het bleef wachten op een reactie. Ik trok dan maar zelf in de vuurlijn en de bal viel perfect op mijn hoofd. Zalig natuurlijk, want zo houd je toch nog een goed gevoel over aan die laatste wedstrijd.”

Domineren

Van Rie vond dat zijn ploeg al te karig beloond werd voor een sterke wedstrijd. “We hebben de wedstrijd eigenlijk negentig minuten gedomineerd en dan is een gelijkspel misschien toch eerder twee verloren punten in plaats van een gewonnen punt. Maar in de eerste helft was het bij onze kansjes telkens net niet. En bij die ene prik van Gullegem gaat de bal wel in doel. Na de rust is het onze verdienste om voetballend de oplossingen te zoeken. In de slotfase komt de gelijkmaker via Nicolas Van Buyten toch op het bord. Jammer genoeg zorgde Gullegem gelijk voor sportief wederwoord en was alles te herdoen. Gelukkig sleep ik nog een punt uit de brand.”