Doelman Chris André Espeso Nunez (Eendracht Aalst): “Keihard werken en geduldig op mijn kans wachten”

Chris André Espeso Nunez ruilde tijdens de wintermercato SC Lokeren-Temse in voor Eendracht Aalst en moet in het doel de concurrentie aangaan met Victor Swinnen. Door zijn komst haalt de laatste opnieuw zijn niveau van de eerste maanden bij Aalst. “Ik werk keihard op training en wacht geduldig op een speelkans.”

“Ik houd mijn collega blijkbaar scherp, want hij presteert de jongste weken goed”, zegt de nieuwkomer. “Als doelman weet je dat er maar één plaats tussen de palen is. Ik wil uiteraard mijn kwaliteiten tonen, maar ik heb geen glazen bol en weet niet wanneer ik aan de bak zal komen. Ik woon in Affligem en word in augustus 29 jaar. Logisch dat ik naar stabiliteit in mijn voetballoopbaan hunker. Ik tekende bij Aalst een verbintenis voor een half seizoen en hoop dat mijn contract wordt verlengd.”

Je speelde vorig seizoen kampioen met Hoogstraten, maar er werd voor Wim Kustermans van Dessel Sport gekozen en een contractverlenging bleef uit voor jou. Heb je hiervoor een verklaring gekregen?

“Er is hierover totaal geen gesprek geweest. Ik heb het raden naar de reden dat ik niet mocht blijven. Misschien speelde de grote verplaatsing van mijn woonplaats naar Hoogstraten mee.”

Je keerde terug naar SC Lokeren-Temse, waarmee je voordien wel succesvol was, maar het bleek dat ze je dit seizoen bij de fusieclub niet echt nodig hadden.

“Ik was voordien nochtans één van de weinige spelers van de toenmalige tweedenationaler Temse die na de fusie nog deel uitmaakte van de ploeg. Ik speelde vier wedstrijden in de stopgezette competitie wegens corona en zes bekerwedstrijden, met als hoogtepunt de thuiswedstrijd tegen eersteklasser Sint-Truiden, waartegen we eervol verloren.”

“Na één seizoen Hoogstraten was het de bedoeling dat ik bij mijn terugkeer naar SC Lokeren-Temse de concurrentie zou aangaan met Jelle Merckx, maar dat is niet gebeurd. De jonge Yesten Baert kreeg de voorkeur op de bank omdat de clubs reglementair verplicht twee spelers van 2001 of jonger op het scheidsrechtersblad moeten plaatsen en hij van 2003 is.”

Een transfer naar Aalst was voor jou een ideale uitweg.

“Eendracht had tijdens de zomermercato interesse getoond in mij, maar toen is het niet tot een transfer gekomen. Omdat ik op een zijspoor zat bij SC Lokeren-Temse heb ik tijdens de winterstop zelf contact opgenomen met coach Carl De Geyseleer en is de overgang in orde gekomen.”

Je naam klinkt Spaans. Je bent wellicht van Spaanse afkomst?

“Dat klopt. Mijn vader is een Spanjaard en mijn moeder is een Belgische. Ik werd wel hier geboren en heb de Belgische nationaliteit.”

Nog dit: Eendracht Aalst voerde op de laatste dag van de wintermercato de forcing om aanvaller Olivier Romero aan te trekken van KVK Ninove. Het had zelfs een financieel akkoord met het bestuur van Ninove. Romero zat bij de groenhemden op een zijspoor en moest zelfs vorig weekend met de B-ploeg in derde provinciale aantreden tegen SK Wichelen. De club besloot evenwel in extremis zijn aanvaller terug in de armen te sluiten en terug naar de A-kern over te hevelen, zodat de transfer werd afgeblazen.