Doelman Brian Vandenbussche (KSC Blankenberge) bergt zijn handschoenen op: “Mooie leeftijd om te stoppen”

De jonge Vandenbussche kreeg de voetbalmicrobe te pakken in zijn geboorteplaats Blankenberge en verkaste al snel naar de jeugd van Club Brugge, waar hij werd weggeplukt door het Nederlandse Sparta Rotterdam. In het seizoen 2001-2002 debuteerde hij onder de lat in het betaald voetbal tegen Roda JC. In 2004 trok de linksvoetige doelman naar Heerenveen, waar hij zijn grootste successen kende.

Beker en titel

“Mijn eerste match in Heerenveen zal mij altijd het meest bijblijven. Als twintigjarige het doel mogen verdedigen in een vol stadion met 28.000 toeschouwers. De klik met de supporters was er ook meteen en dat is altijd zo gebleven. Ik ben er ook niet zomaar tien jaar gebleven natuurlijk en kreeg een fantastisch afscheid van het publiek in het bijzijn van mijn familie”, vertelt Vandenbussche, dertien maal geselecteerd voor de Rode Duivels, goed voor drie caps. Zes jaar na de bekerwinst in Nederland volgde de Belgische titel met AA Gent. ‘Ik ging de strijd aan met Matz Sels, die op dat moment volledig aan het doorbreken was. Met een sterk team beleefde ik er eveneens mooie jaren met de landstitel als hoogtepunt. Na drie seizoenen volgde mijn laatste passage als prof bij Cercle Brugge, waarna ik de cirkel kon sluiten bij Blankenberge. We kenden vorig jaar een moeizame start, maar eindigden na een stevige remonte alsnog in de top vijf. Dit seizoen boekten we meteen een negen op negen en werkten we een sterke bekercampagne af. De winst na verlengingen tegen Gent-Zeehaven werd gevierd alsof we het wereldkampioenschap gewonnen hadden. Na twintig jaar als prof vond ik hier het voetbalplezier terug.”

Toekomstplannen

“Ik had de ambitieuze club heel graag naar derde amateur gebracht. Het was mijn droom om hier te kunnen afsluiten met een titel, maar ik word straks veertig jaar en dat is een mooie leeftijd om te stoppen. Ik zou immers heel graag blijven sporten en wil mijn lichaam niet tot het uiterste drijven, waardoor dit eventueel niet meer mogelijk zou zijn. Een afscheidsmatch met de vrienden volgt nog, van zodra het allemaal weer kan en mag”, belooft Vandenbussche, die met VDB-Elite afgelopen zomer zijn eigen keepersschool oprichtte. “Mijn toekomst was al een tijdje uitgestippeld. Ik ben blij te kunnen doen wat ik graag doe en waar ik goed in ben. Zo kan ik mijn ervaring overdragen op de jeugd en dat geeft me heel veel voldoening. Voorts blijf ik ook verbonden met KSC Blankenberge, waar ik een functie krijg in de sportieve cel en heb ik nog voetbalgerelateerde plannen in de regio, waar ik momenteel nog niks over kan vertellen. Mijn vrouw zegt me vaak dat ik al fluitend thuiskom, wat toch veelbetekenend is”, klinkt het tot besluit.