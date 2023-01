Doelman Brandon Vanderbeken (FC Gullegem): “We speelden vooral eens een volwassen wedstrijd”

voetbal tweede nationaleHeel grote opluchting bij FC Gullegem dat in Zulte ging winnen tegen Jong Essevee (0-3). Door het verlies van concurrent KRC Harelbeke doet het team van trainer Jordi Lemiengre in de strijd om het behoud een uitstekende zaak. “We speelden vooral eens een volwassen wedstrijd”, aldus de ervaren doelman Brandon Vanderbeken.

“Er stond een blok en dat was het voornaamste. In het begin moesten we het spel ondergaan en namen dan over. De thuisploeg kreeg een paar kansen en kon ik onze ploeg in de match houden. Na 50 minuten moest Jong Essevee met tien man verder. Wat een belangrijk moment was. Na die uitsluiting verdubbelde de score snel.”

“Het is al genoeg bewezen dat het niet altijd een cadeau is om tegen een man minder te spelen. Zolang het 0-1 stond, kon alles. Na onze dubbele voorsprong moesten we weer de match wat ondergaan en zette de thuisploeg zeer hoge druk. Daardoor kregen we ruimte om te counteren en scoorden nog een derde maal. We springen over KVK Westhoek dat een gelijkspel behaalde en doen met het verlies van Harelbeke een zeer goede zaak.”

“We bekijken het van week tot week. Onze overwinning is een prestatie om op voort te bouwen. Het was een topavond. We hielden de nul, wat voor een doelman en de defensie belangrijk is. Zondag komt promovendus SV Oostkamp naar de Poezelhoek. Een heel goede ploeg. We moeten proberen om elke wedstrijd een punt te pakken. We wonnen al tegen topploegen en anderzijds verloren we tegen rechtstreekse concurrenten.”

In het SupraBazar-stadion is hij bezig aan zijn zesde seizoen, met tussendoor een jaar Torhout. “Over komend seizoen had ik al een eerste gesprek, vooral dan over het sportieve”, zegt Vanderbeken. “Veel nieuws is er nog niet. Binnenkort zitten we een tweede keer samen.”

Vier wijzigingen

Topschutter Aaron D’Hondt was geelgeschorst. De coach voerde na twee thuisnederlagen op rij vier wijzigingen door. Viktor Notebaert, Michiel Hanssens en Warre Coopman verhuisden naar de bank en daardoor stonden Kevin Henneuse, Jorn Braekeveld en Carlo Damman aan de aftrap. Door de schorsing van D’Hondt kreeg Jens Decoster een nieuwe kans achterin.

Basisspelers spits Victor Van De Wiele en verdediger Batist Moenens tekenden bij. Ook Charles Victor Otté, Noé Rogard en Victor Cuvelier. Belofte Bob Desmet vertrekt naar derdeprovincialer Ingelmunster. Hij stond vorig seizoen één keer aan de aftrap

