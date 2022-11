Doelman Bram Velkeners en E. Termien winnen op een diefje derby tegen Beringen: “Met deze driepunter haken we onze wagon vast aan de kopgroep”

voetbal derde nationale BEendracht Termien raakte in de derby tegen Beringen met de hakken over de sloot. De bezoekers hadden hun pionnen goed geplaatst en voor Termien was er aanvankelijk geen doorkomen aan. Na de rust was er meer animo en doelman Valkeners hield Henry Sahuke tot tweemaal toe van een doelpunt. Tien minuten voor tijd kopte de ingevallen Andy Dauwe de winnende treffer tegen de netten. “Zo goed als we vorige week tegen titelkandidaat Wezel speelden, zo slecht liep het vandaag. Met de goal van Dauwe haken we wel onze wagon vast aan het koppeloton”, genoot uitblinker Bram Valkeners na afloop.

De derby tussen Termien en Beringen zat voor de rust volledig vast. Er zat weinig tempo in de wedstrijd, er vielen veel fouten en doelkansen waren er amper. In de tweede helft was er meer drive. Jeunen mikte van dichtbij op de Beringse portier en Henry Sahuke stuitte tot tweemaal toe op een alerte doelman Valkeners.

Eindrondeticket

“We speelden vandaag onze minste wedstrijd van het seizoen. Niks lukte”, analyseerde uitblinker Bram Valkeners. “Dat ik mijn ploeg in koers hield? Daarvoor sta ik nu eenmaal in doel. Het venijn zat in de staart. Trainer Hamers wilde absoluut voeling houden met de top en dropte het laatste kwartier drie invallers op het veld. Het bleek een goede gok en leverde ons een waardevolle driepunter op. De vrijschop van Ospitalieri werd door de ingevallen Dauwe keihard ingekopt. In een hectische slotfase waren er nog wat opstootjes, maar de stand veranderde niet meer. Niet goed spelen en toch winnen. En zo blijven we voorin meedoen. Een eindrondeticket pakken, zou de max zijn”, aldus een gelukkige Valkeners.

Voor Branco Gronski was het een speciale wedstrijd. De 22 jarige aanvaller speelt voor Beringen en traint bij Termien de U17. “We hadden op zijn minst een gelijkspel verdiend, baalde Gronski. “Ons team speelde goed in blok en gaf weinig kansen weg. Wie scoorde, zou winnen. Via Henry Sahuke hadden we zelf twee goede mogelijkheden om op voorsprong te klimmen. Valkeners hield toen zijn team in koers. Neen, dit is een onverdiende nederlaag . We waren de betere ploeg. Zo verliezen is bijzonder zuur”, jammerde Gronski.

Risico’s genomen

Termien-trainer Dennis Hamers toonde zich achteraf opgelucht. “We kenden de uitslagen van onze concurrenten bovenin en wisten dat we absoluut een driepunter nodig hadden om aansluiting te vinden bij de kopgroep. Vandaar dat ik het laatste kwartier nog drie wissels doorvoerde. Ik moest risico’s nemen en zette dan ook alles op alles.”

“Gelukkig hebben we voorin de rangschikking onze wagon kunnen vasthaken. Al moet ik zeggen dat dit veel moeite kostte. Het was een moeilijke wedstrijd. In tegenstelling met de wedstrijd tegen Wezel, hadden we te weinig kwaliteit aan de bal. Eind goed, al goed. We parkeren nu op de vierde plaats met slechts een puntje minder dan de nummer twee. Volgende week wacht hekkensluiter Zwarte Leeuw. We zullen hen geenszins onderschatten”, weet Hamers.

Termien: Valkeners, Baerts, Heeren, Janssen, Piras, Ospitalieri, Jeunen (76' Dauwe), Anass (61' Cosyn), Oizaz (76' Ghiro), Opdekamp, Stefani.

Beringen: Delarbre, Montagnino (81'Chidubem Dunkwu), Mcmillen, Demirsoy, Visser, Gronski (73' Tarcan), Schmitz, Creemers, Driessen, Vangeel, Sahuke.

Doelpunt: 80' Dauwe (1-0).

Rood: 86' Emmers (B), 88' Tarcan (B).



