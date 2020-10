Doelman Berke Özer en Westerlo blijft steken op 1-1-gelijkspel in Lommel: “We hebben gevochten voor dat punt”

Niet het juiste ritme

Een sterke keeper Özer pakte tussendoor uit met een paar belangrijke reddingen, maar was op slag van rust wel kansloos bij de gelijkmaker van Zaroury. “De partij is helemaal verlopen zoals we het op voorhand verwacht hadden”, aldus de Westelgoalie. “Lommel nam een felle start, terwijl wij nog naar ons juiste ritme zochten. We hadden het soms moeilijk met het tempo. Wat ook normaal is, na een dikke maand zonder competitievoetbal en na al die coronatoestanden. Het was een zware match tegen een enthousiaste tegenstander en we hebben niet verloren. We hebben hard gevochten voor dat punt. Dat is het positieve dat we eraan overhouden en dat we meenemen naar de match van vrijdag in Deinze. Tegen dan zullen we toch wel weer een stapje verder staan.”