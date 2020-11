Doelman Berke Özer en KVC Westerlo gaan voor zes op zes tegen FC Seraing: “Het kan snel veranderen in deze reeks”

SK Deinze haalde woensdag misschien niet zijn beste niveau, maar de prestatie van KVC Westerlo was wel weer hoopgevend. “Qua voetbal vond ik het onze beste wedstrijd tot nu toe”, zegt doelman Berke Özer (20). “We hadden er vooraf over gepraat. We wisten dat we snel een doelpunt nodig hadden, dus we namen een felle start met hoge druk op de tegenstander. En dat heeft geloond. Van Eenoo scoorde met een rechtstreekse corner en nadien hebben we de partij rustig onder controle kunnen houden.”

Focus behouden

Zoals al vaker gebleken dit seizoen biedt dit echter geen garantie voor de partij van zondag. “Dat wordt inderdaad weer een heel andere match”, beseft Özer. “We mogen ons deze keer écht niet meer laten verrassen zoals tegen Brugge. In Seraing hebben we onze eerste overwinning laten optekenen. Het werd 0-2, maar we hadden het daar bij momenten heel moeilijk. Toen hebben we ook op een heel andere manier gespeeld dan vorige woensdag tegen Deinze. In deze reeks zijn er geen sterke of zwakke teams, dus je kunt nooit op voorhand voorspellingen doen. Ik verwacht zondag een scherp Seraing, dus we zullen opnieuw gefocust moeten zijn.”

Vijf clean sheets

Het is duidelijk wat er op het spel staat. Bij winst kan KVC Westerlo zowaar weer naderen tot op één punt van de tweede plaats. “Zo snel kan het inderdaad gaan”, aldus Özer, die tegen Deinze al voor de vijfde keer de nul op het bord wist te houden. “Bij een nederlaag moeten we weer vol in de achtervolging, dus we weten wat ons te doen staat. Of ik blij ben met die clean sheets? Vorig jaar had ik er zes op een gans seizoen, nu zit ik al aan vijf in tien matchen. Dat is uiteraard goed voor het vertrouwen van een keeper, maar ik ben in de eerste plaats toch wel blij voor het team. Alleen kan ik het niet doen, ik heb ook een solide defensie nodig. Zo vond ik Fabien Antunes woensdag de man van de match. Ondanks zijn weinige speelminuten, speelde hij quasi perfect. Net als Matias Lloci, die zijn job ook uitstekend deed. Ik weet niet of de coach veel gaat wijzigen, maar zijn wissels zijn alvast goed uitgedraaid.”