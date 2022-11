Doelman Anton Ceusters (20) trekt met Zwarte Leeuw naar Wezel Sport: “Ik probeer het vertrouwen dat ik krijg niet te beschamen”

voetbal derde nationale BNa nederlagen tegen Sint-Lenaarts en Termien gaat Anton Ceusters zaterdag met hekkensluiter Zwarte Leeuw op zoek naar de eerste punten in de tweede periode. Al is dat ongetwijfeld makkelijker gezegd dan gedaan, want met een trip naar Wezel Sport wacht dit weekend het nummer twee uit de stand.

“Het maakt eigenlijk niet zoveel uit tegen wie we spelen. Op dit moment is gewoon elke match lastig voor ons”, weet de 20-jarige doelman Ceusters. “Al staat Wezel natuurlijk niet voor niks bovenaan. Anderzijds telt Termien maar één punt minder en daar hebben we vorige week ook een meer dan verdienstelijke partij tegen gespeeld.”

Lessen trekken

Toch bleven de Leeuwen opnieuw met lege handen achter. “Dat is een beetje het verhaal van ons seizoen. Niet slecht spelen en toch verliezen. Al is daar ook een reden voor. Zo verloren we afgelopen weekend weer door een domme tegengoal. Daar moeten we dus echt wel lessen uit trekken als we ons nog willen redden.”

Ceusters geeft alvast de moed niet op. “Zo lang de groep goed aan elkaar blijft hangen en we mekaar geen verwijten gaan beginnen maken, wat trouwens ook niet zal helpen, blijf ik erin geloven. Anderzijds heeft het ook geen zin om nog al te ver vooruit te lopen. We moeten het gewoon match per match en punt per punt bekijken. Op die manier kunnen we hopelijk de kloof met de ploegen boven ons dichten. Al zullen we dan wel elke week met het mes tussen de tanden moeten blijven spelen, want veel zal afhangen van de mentaliteit. We kunnen het ons bijvoorbeeld niet permitteren om een keertje minder scherp te zijn.”

Al heel wat progressie gemaakt

Ceusters kan zichzelf alvast weinig tot niets verwijten. “Door de blessure van Jeroen (Hofmans, red.) heb ik enkele weken geleden mijn kans gekregen en ik denk ook wel dat ik die gegrepen heb. Ik krijg in elk geval heel veel vertrouwen van iedereen binnen de club en dat probeer ik niet te beschamen. Zo heb ik al heel wat progressie gemaakt sinds ik deze zomer overkwam van tweedeprovincialer Merksplas. Daarom heb ik ook nog geen seconde spijt gehad van mijn keuze voor Zwarte Leeuw, want hoewel het toch twee reeksen hoger is, valt de overstap voorlopig heel goed mee. ”

