Doek valt voor Davy Masscheleyn en Adinkerke: “Krappe kern en blessures deden ons de das om”

Eén speeldag voor het einde valt degradatie niet meer te ontlopen voor White Star Adinkerke in derde provinciale A. Na een 2-2-gelijkspel op het veld van De Panne telt de kustploeg nu vijf punten achterstand op SK Roeselare-Daisel B, voorlaatste in de stand. Adinkerke zakt zo na één seizoen in derde – het geschrapte coronajaar niet meegerekend – opnieuw naar de laagste provinciale afdeling.

“Degraderen is nooit plezant, maar we hadden er eigenlijk al een tijdje vrede mee genomen”, laat Davy Masscheleyn ons weten. “Rond de jaarwisseling verloren we zowel in Kruiseke als Roeselare-Daisel B, onze twee rechtstreekse concurrenten, en dan hadden we al het gevoel dat het kalf verdronken was. Uiteindelijk bleven we nog lang in de running om een barragematch te spelen, tot deze voorlaatste speeldag, wat betekent dat we de voorbije weken nog met veel overtuiging en goesting speelden en de zaken niet zomaar op haar beloop lieten.”

“ Het was een seizoen van vele gemiste kansen en wedstrijden die we net niet gewonnen hebben. Al heeft onze krappe kern en een gebrek aan wisselmogelijkheden in de breedte ons vooral de das omgedaan. Blessures bij onze doelmannen, met als gevolg dat we veldspelers in doel moesten zetten, hebben ook niet geholpen. Mentaal is het een moeilijk om in zo’n omstandigheden met het hoofd omhoog te blijven voetballen.”

Versterking nodig

Er rest Adinkerke nog één match dit seizoen: op eigen veld ontvangt het kersvers kampioen SC Lombardsijde. “In onze thuishaven speelden we onze beste matchen”, vervolgt de Adinkerkse aanvoerder. “We willen de vele vertrekkende spelers een mooi afscheid gunnen, al weet je ook dat Lombardsijde haar titel in de verf zal willen zetten. In vierde provinciale zullen we beter tot ons recht komen, maar er is nog heel wat werk aan de winkel. Vijf basisspelers uit de match tegen de Panne zoeken immers andere oorden op, terwijl het stil blijft op vlak van nieuwkomers. Ik blijf als Adinkerkenaar mijn ploeg trouw, maar reken er wel op dat er nog wat versterking bijkomt, zodat we volgend seizoen voor een plaats in de linkerkolom kunnen gaan”, besluit de ervaren middenvelder.