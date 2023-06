Dodelijk ongeval overschaduwt knappe tweede plek van Pieter Heemeryck: “Dit vergeet ik nooit meer”

Wielrennen juniores Liam Van Bylen heeft nu ook interclub­ze­ge beet: “Zal toch pas content zijn als Trofeo Saarland meevalt”

Na winst in Rijkevorsel en in de slotrit van de Franse Tour de Gironde boekte Liam Van Bylen (18) in Bonheiden z’n derde zege. In een sprint met negen zette hij de manche van de Beker van België op z’n naam.