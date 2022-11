Djovkar Doudaev bezorgt Pepingen-Halle een punt in derby tegen Diegem: “Toch ben ik niet tevreden”

Andermaal was Djovkar Doudaev een opgemerkte speler bij Pepingen-Halle. De verdediger nam het eerste doelpunt voor zijn rekening. “Toch ben ik niet tevreden”, opent de huurling van RWDM. “Onze eerste dertig minuten waren echt wel heel goed. Het samenspel was er en we kregen kansen. In die fase van de match hadden we het duel definitief in ons voordeel moeten beslissen. Ik kon inderdaad de score openen na een hoekschopsituatie. Kim Bosmans speelde naar mij door en ik kon uithalen. Als verdediger scoor je niet zo vaak, dat was dus wel leuk. De score had echter verder moeten oplopen.”

Omstreden strafschop

Uiteindelijk leek de match in de tweede helft uit te draaien op een 2-1-overwinning voor Pepingen-Halle. Djovkar Doudaev zag dat het anders liep. “Er waren enkele fases waarbij de arbitrage beslissend was. Mayanga moest een slag incasseren. Zijn belager kreeg slechts geel. In de laatste minuut was er strafschopfout van Bosmans. Kim beweert dat hij de speler niet raakte. De scheidsrechter zag het echter anders. Als je dan de zege uit handen moet geven, doet dat pijn.”

Sterk seizoen

Djovkar Doudaev is een van drie spelers bij Pepingen-Halle die door RWDM ter beschikking worden gesteld. De verdediger staat van dat drietal ongetwijfeld het verst in zijn ontwikkeling. “Over mijn uitleenbeurt ben ik wel tevreden. De club biedt me de kans om me te ontplooien. Pepingen-Halle is een tussenstap die ik zeer serieus neem. Blijkbaar ervaart de trainer dat ook. Tot nu toe mocht ik in alle matchen starten. Meer zelfs, ik miste nog geen enkele speelminuut. Ik heb geen zicht op wie dat nog kan zeggen, maar het zullen er niet veel zijn. Volgend weekend nemen we het op tegen de beloften van KV Mechelen. Ik weet dat dit opnieuw een zware brok wordt. Met RWDM bekampte ik hen vorig seizoen al.”

