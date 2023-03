Djeff Smet schiet VW Hamme naar eindronde na winst in Aalter: “Dit mogen we niet meer uit handen geven”

tennis Emily Casteleyn kroont zich tot Vlaams indoorkam­pi­oe­ne: “Dit is een zeer bijzondere titel”

In een heruitgave van de finale van vorig jaar greep Emily Casteleyn in de finale van de indoorkampioenschappen van Tennis Vlaanderen revanche tegen Zara De Schutter. Casteleyn haalde het in de tiebreak van de derde set. “Ik speelde voor mijn vorige week overleden grootvader”, aldus Casteleyn. “Dit is een bijzondere overwinning.”