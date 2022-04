Djeff Smet met Hamme tegen Erpe-Mere United: “We gaan voor de top vijf”

Voetbal Derde Nationale AZondag neemt Vigor Wuitens Hamme het in eigen huis op tegen Erpe-Mere United. Ogenschijnlijk gaat het om een duel in de subtop van derde nationale A. Toch is er meer aan de hand. Beide ploegen maken aanspraak op een plaats in de top vijf en beide ploegen kunnen nog de eindronde halen. De verliezer dreigt twee keer af te haken.

Hamme en Erpe-Mere delen op vier speeldagen van het einde van de competitie de zesde plaats. Lochristi heeft als vijfde slechts één punt meer. Het duel lijkt dus evenwichtig te worden. Zo ziet ook Djeff Smet het. “Het wordt inderdaad een belangrijk duel bovenaan. We gaan in ieder geval voor de top vijf. Sommigen zitten misschien met de eindronde in het achterhoofd, maar laat ons eerst uitkijken naar die vijfde plaats. Dat zou al een mooie bekroning zijn van een goed seizoen.”

Onregelmatig

Ondanks de puike campagne kan ook Djeff Smet niet verbergen dat het de laatste weken allemaal wat onregelmatiger loopt bij Vigor Wuitens. “Tegen topploegen als Torhout, Lebbeke of Tempo Overijse deden we het uitstekend. Tegen lager geklasseerde teams lieten we enkele keren een steek vallen. Dat was zondag nog het geval op Jong Lede. De laatste pass was er niet, het inzicht was weg. Het veld was niet denderend, maar dat is geen excuus. Twee doelpunten uit evenveel kansen deden ons de das om. Je kunt niet zeggen dat het tegen de toppers vlotter gaat, maar als voetballende ploeg komen we dan misschien wel wat beter tot ons recht.”

Polyvalent

Op zijn tweeëntwintigste is Djeff Smet een vaste waarde in de kern. “Ik ben een echte Hammenaar, maar heb in mijn jeugdjaren wel tien jaar de kleuren van Lokeren verdedigd. Intussen speel ik al vier jaar in Hamme, de laatste drie in de eerste ploeg. Mensen vragen me wel eens op welke positie ik het liefst speel, omdat ze me overal zien opduiken. Meestal acteer ik op de rechterflank, maar ik kan ook de linkerflank spelenn. Ik vond het ook wel eens leuk om in de spits op te treden. Ik zie wel waar de trainer mij kan gebruiken. Mijn voorkeur gaat uit naar de flank, maar veel maakt het mij niet uit. Mijn polyvalentie is een troef voor de trainer.”