Djeff Smet gaat met VW voor periodetitel in Drongen: “We kunnen onszelf in de kijker spelen”

Na negen wedstrijden in de tweede periode heeft Vigor Wuitens tweeëntwintig punten op zevenentwintig. Het zorgt voor een derde plaats in derde nationale. Voorde-Appelterre en Overijse lijken momenteel buiten schot. Bij winst zondag in Hamme pakken de Hammenaren wel de tweede periodetitel. Voorde-Appelterre volgt immers op één punt. Djeff Smet (22) kent het belang van de match. “We hebben ons lot zelf in handen, we kunnen onszelf in de kijker spelen. Hamme kan maar beter winnen. In het andere geval moet er geteld worden en moeten we ook naar de resultaten van Voorde-Appelterre kijken. Het wordt een interessante match. Thuis kwamen we niet verder dan een 0-0-gelijkspel. Vooraf had iedereen het over het behalen van de vijfde plaats, omdat die recht geeft op deelname aan de eindronde. Bij winst zondag hebben we dat ticket nu al op zak. We kenden vorige zondag een goede algemene repetitie door met 3-1 van Anzegem te winnen. Die ploeg kwam toen nog in aanmerking voor de winst in de derde periode.”