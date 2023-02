Djeff Smet gaat met VW Hamme voor periodetitel in Drongen: “We kunnen onszelf in de kijker spelen”

Voetbal derde nationale AZondag gaat Vigor Wuitens Hamme op bezoek bij Drongen. Voor de bezoekers staat er veel op het spel. Bij winst (of minstens even goed doen als Voorde-Appelterre) is de eindwinst in de tweede periode een vaststaand feit. Meteen zou Vigor aan de eindronde mogen deelnemen en dat was voor aanvang van het seizoen de grote doelstelling.

Na negen wedstrijden in de tweede periode heeft Vigor Wuitens tweeëntwintig punten op zevenentwintig. Het zorgt voor een derde plaats in derde nationale A. Voorde-Appelterre en Overijse lijken momenteel buiten schot. Bij winst zondag in Hamme pakken de Hammenaren wel de tweede periodetitel. Voorde-Appelterre volgt immers op één punt.

Djeff Smet (22) kent het belang van de match. “We hebben ons lot zelf in handen, we kunnen onszelf in de kijker spelen. Hamme kan maar beter winnen. In het andere geval moet er geteld worden en moeten we ook naar de resultaten van Voorde-Appelterre kijken. Het wordt een interessante match. Thuis kwamen we niet verder dan een 0-0-gelijkspel. Vooraf had iedereen het over het behalen van de vijfde plaats, omdat die recht geeft op deelname aan de eindronde. Bij winst zondag hebben we dat ticket nu al op zak.”

“We kenden vorige zondag een goede algemene repetitie door met 3-1 van Anzegem te winnen. Die ploeg kwam toen nog in aanmerking voor de winst in de derde periode.”

Echte Hammenaar

Djeff Smet is samen met Gille Van Haver een pure inwoner van Hamme. Hoewel hij al behoorlijk wat jaren aan de club verbonden is, is hij toch geen zuiver jeugdproduct. “Ik werd opgeleid in Lokeren. Daar heb ik elf jaar gevoetbald in de jeugdreeksen. Toen ik naar de U19 overstapte, koos ik voor Hamme. Intussen ben ik al mijn vijfde campagne voor Vigor bezig.”

“Het klopt dat ik samen met doelman Gille Van Haver een echte Hammenaar ben. Ik kom regelmatig met de fiets naar de training. Toch betekent dat niet dat iedereen me aanspreekt in de plaatselijke winkel over het voetbal. Ik voel me wel goed bij de club en heb de voorbije dagen – net als een groot deel van mijn ploegmakkers – mijn verbintenis met Hamme verlengd. Ik word stilaan een echte ‘Vigorman’.”

