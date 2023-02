Dit weekend Legend Boucles in Bastogne: “Kijk er enorm naar uit om met deze prachtige Porsche”, aldus Tom Boonen

voetbal tweede nationale A Trainer Bruno Debo niet langer trainer van KVK Westhoek: “Ik zie het wel lukken om het behoud te verzekeren, er is kwaliteit genoeg”

Bruno Debo is niet langer trainer van tweedenationaler KVK Westhoek, dat de afgelopen maanden amper nog punten pakt. Het ontslag in het Crack Stadion in Ieper is daarom niet echt een verrassing. Zondag komt FC Merelbeke op bezoek. “Het stopt in wederzijds overleg”, zegt Debo. “Natuurlijk is het spijtig, maar ik zal er niet wakker van liggen en ga zeker niet in een zwart gat vallen. Ik kan alles relativeren.”

