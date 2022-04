Dirk Vertommen is blij dat de GP Affligem zondag weer op de kalender staat: Derde keer, goede keer”

Na drie jaar mogen de rugnummers, de seingeversborden en de wegwijzers in Affligem weer uit de kast worden gehaald. De alom geprezen voorzitter Dirk Vertommen zag als God de Vader dat het goed was. “Ik ben inderdaad bijzonder blij dat er zondag weer mag gekoerst worden in de gemeente. Het gekke is dat we in het najaar ook mee borg staan voor de Affligem Classic. Deze topwedstrijd voor nieuwelingen is de voorbije jaren wel altijd kunnen doorgaan. De GP Affligem – voorheen Paasprijs – wordt altijd in april gereden. De voorbije jaren was het in die maand steeds zorgwekkend als het om corona ging. Derde keer, goede keer. Het is bij ons wel van toepassing. Er is nooit sprake geweest van opgeven. Alle medewerkers zijn ons trouw gebleven, er kwamen zelfs enkele jonge elementen bij. Het gaf aanvankelijk een raar gevoel om na drie jaar opnieuw bij de sponsors aan te kloppen. Onterecht, ook zij bleven ons steunen. Waarvoor mijn grote dank.”

De politie, uw vriend

Toch kwamen Dirk Vertommen en zijn team onderweg nog onverwachte obstakels tegen. “Normaal is ook roadbook in november klaar. We zaten dan ook even met de handen in het haar, toen we begin maart vernamen dat het traditionele parcours in Erembodegem niet haalbaar was. De Top Dag die normaal een week vroeger viel, lag nu op dezelfde dag vast. Bovendien waren er werken aan de Brusselbaan. Het gevolg was dat de braderie niet doorging en wij geen vergunning kregen van de stad Aalst. Op het laatste moment moesten we ons parcours aanpassen. De politie, uw vriend. Wij hebben het citaat zelf kunnen ondervinden. Zonder de professionele medewerking van de politiezone TARL hadden we het niet voor elkaar gekregen om zo snel een parcourswijziging door te voeren. We rijden nu langs Asse-Ter-Heide. De acht beklimmingen van de Varent zijn er extra bijgekomen. De opeenvolging van hellingen zal het zwaar maken, want ook de Eksterenberg, de Schettenberg en de Molenberg werden in het traject opgenomen.”

Sterk deelnemersveld

Het deelnemersveld in Affligem mag opnieuw gezien worden. Dirk Vertommen glimlacht alsof hij op paaszondag zelf getuige was geweest van de verrijzenis. “Er mogen slechts vijfentwintig ploegen starten. We hadden twee koersen kunnen organiseren. We hebben vijftien teams tot onze spijt moeten weigeren. Belgisch kampioen Tom Timmermans staat aan de start, net als ex-winnaars Niels De Rooze en Jérôme Baugnies. Laatstgenoemde kan zelfs voor de derde keer winnen. Wist je trouwens dat Alfred Wright de laatste winnaar was in Affligem? Het deed me bijzonder veel deugd om de Brit twee weken geleden te zien uitblinken met een zevende plaats in de Ronde van Vlaanderen. Het toont aan dat onze koers een springplank kan zijn voor een mooie carrière.”