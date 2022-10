Dirk Specenier (Knack Roeselare): “Het zou logisch zijn wanneer er in het mannenvolleybal ook topteams uit de grootste steden van het land aanwezig zijn”

Vorige maand werd de splinternieuwe ‘Lotto Volley League’ gelanceerd in de gebouwen van de nationale loterij aan de Belliardstraat te Brussel. We hoorden vooral veel ambitie en frisse ideeën met vernieuwingen, zelfs tot over de taalgrens heen. Misschien ontstaan er in de toekomst ook mogelijkheden die verder reiken dan de landsgrenzen.

Wanneer er over grenzen wordt gesproken, dan past de derby tussen Roeselare en Menen perfect in dit plaatje. Want de kampioenenploeg uit Roeselare trekt naar de grens met Frankrijk om daar de buren uit Menen te ontmoeten.

Er werden een paar pittige uitspraken genoteerd tijdens de persmeeting van Luc Haegemans, voorzitter van de Belgische Liga en Marie De Clerck, de CEO van de ‘Lotto Volley League’. Men sprak bijvoorbeeld over meer Waalse ploegen bij de Liga en - als het even kan - vier verschillende kampioenen in de volgende tien jaar. Bij Roeselare en Maaseik zullen ze het graag horen.

Visie ontwikkelen en middelen vinden

“Wij hebben daar geen enkel probleem mee”, verklaart Dirk Specenier, algemeen directeur van Knack Volley Roeselare. “Als de nood aan vernieuwing de kampioenschappen boeiender zal maken en vooral de belangstelling zou vergroten, dan kan dat een verfrissende meerwaarde betekenen voor het volleybal. Wij juichen zelfs toe dat er meer steden en regio’s betrokken worden bij onze sport.”

“Grote steden zoals Brussel, Antwerpen, Luik of Charleroi hebben geen enkel volleybalteam op het hoogste niveau bij de mannen”, weet de man uit Oostnieuwkerke. “In zulke steden moet een topteam aanwezig zijn, dat is toch logisch. Het potentieel loopt daar gewoon rond. Men moet ze vinden en met de juiste jeugdwerking laten ontbolsteren. Er zijn verbazend weinig gekleurde mensen in onze competitie. Maar net die jongens hebben een geweldige sprongkracht, gewoon meegekregen van thuis. Het zit in hun DNA, het zit in hun genen. Dat vraagt om een gestructureerd beleid van minstens tien jaar. Het kan, het is mogelijk.”

“Het bewijs is er. Negen jaar geleden speelde het B-team van Knack Roeselare nog in tweede provinciale”, herinnert de algemeen directeur zich. “Op dit moment staan we helemaal vooraan in Nationaal 2. Een visie ontwikkelen en middelen zoeken om zo’n project te realiseren, dat zou iedereen moeten doen. Er kan veel verwezenlijkt worden wanneer men mensen kan bijeen brengen die geïnteresseerd zijn en willen investeren in de sport.”